Importanti cambiamenti ai vertici delle principali società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma) sono stati deliberati dalle rispettive assemblee. Le decisioni, comunicate in una nota ufficiale del Gruppo FS, delineano un nuovo assetto manageriale per realtà strategiche come Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Trenitalia e Anas, oltre a Italferr, Busitalia, FS Sistemi Urbani, Ferservizi e FS International.

RFI: Paola Firmi Presidente, Aldo Isi Amministratore Delegato

L’assemblea di RFI ha segnato un cambio di guardia significativo con la nomina di Paola Firmi alla carica di Presidente e di Aldo Isi, nella foto, come Amministratore Delegato. Essi succedono rispettivamente a Dario Lo Bosco e Gianpiero Strisciuglio. I loro mandati avranno durata fino all’approvazione del bilancio 2025.

Trenitalia: Gianpiero Strisciuglio Nuovo Amministratore Delegato

Per Trenitalia, l’assemblea ha indicato Gianpiero Strisciuglio, nella foto, come nuovo Amministratore Delegato, in sostituzione di Luigi Corradi. Anche in questo caso, la carica è prevista in scadenza con l’approvazione del bilancio 2025.

Anas: Giuseppe Pecoraro Presidente, Claudio Andrea Gemme Amministratore Delegato per il Triennio 2025-2027

In Anas, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2025-2027. Giuseppe Pecoraro è stato designato come Presidente e Claudio Andrea Gemme come Amministratore Delegato.

Italferr, Busitalia, Ferservizi, FS Sistemi Urbani e FS International: Ulteriori Nomine

Le assemblee hanno definito anche le seguenti nomine per il triennio 2025-2027: