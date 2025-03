Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) e KKR annunciano la finalizzazione dell’operazione di investimento riguardante Enilive, in seguito all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge. L’accordo, precedentemente annunciato lo scorso ottobre, vede KKR acquisire una partecipazione del 25% nel capitale sociale di Enilive, segnando un passo importante nella strategia di crescita e sviluppo di entrambe le aziende.

Dettagli finanziari dell’operazione

L’operazione si è conclusa con un incasso complessivo per il gruppo Eni di 2,967 miliardi di euro. Questa cifra include un aumento di capitale in Enilive pari a 500 milioni di euro, destinato a sostenere e accelerare il piano di crescita aziendale. Questi dati sottolineano la solidità finanziaria dell’accordo e l’impegno di entrambe le parti nel progetto Enilive.

Valutazione di Enilive e modello satellitare di Eni

Enilive, con il suo modello di business integrato, rappresenta un esempio significativo dell’avanzamento del modello satellitare di Eni. La valutazione post-money di Enilive ha raggiunto i 11,75 miliardi di euro in termini di Equity Value per il 100% del capitale sociale. Questa valutazione evidenzia la forte attrattività e il potenziale di crescita di Enilive nel panorama energetico attuale.

Ulteriore investimento di KKR

A testimonianza della fiducia nel progetto Enilive e della volontà di consolidare la partnership, KKR ha annunciato un accordo, lo scorso 18 febbraio, per incrementare ulteriormente la sua partecipazione in Enilive di un ulteriore 5%. Il completamento di questa seconda operazione è attualmente subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Questo ulteriore investimento da parte di KKR sottolinea la solidità e le prospettive future della collaborazione con Eni.