Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha scelto AIM Group International come partner strategico per la gestione dei servizi di travel agency e l’organizzazione integrata delle trasferte e degli eventi. La decisione è stata presa a seguito di una gara pubblica, al termine della quale AIM Group International si è aggiudicata un contratto di quattro anni, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. L’accordo prenderà ufficialmente il via nel mese di marzo 2025.

Un Servizio Completo per Eventi Nazionali e Internazionali

L’incarico affidato ad AIM Group International è di ampio respiro e comprende un supporto fondamentale in occasione delle grandi manifestazioni sportive internazionali, oltre che per tutti gli eventi nazionali promossi direttamente dal CONI e dalle sue articolazioni territoriali sul territorio italiano. AIM Group International avrà il compito di coordinare e gestire in modo efficiente e strutturato tutti i viaggi degli atleti e dei rispettivi staff appartenenti alle diverse federazioni sportive italiane.

Dichiarazioni del Presidente del CONI, Giovanni Malagò

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio della collaborazione: “Siamo molto contenti di iniziare questa nuova avventura con AIM Group. Siamo attesi da un quadriennio denso di avvenimenti sportivi di assoluto prestigio sia in Italia sia all’estero e sono certo che il valore aggiunto di questa azienda ci sarà molto utile per vincere nuove sfide grazie ad un’apprezzata e riconosciuta expertise che darà ulteriore slancio allo sviluppo delle nostre attività”.

Entusiasmo e Impegno da parte di AIM Group International

Gianluca Scavo (nella foto, con Armando Mastrapasqua), CEO di AIM Group International, ha così commentato l’accordo: “Siamo entusiasti di poter supportare il CONI nella gestione delle trasferte, fornendo un servizio innovativo e personalizzato per ottimizzare processi e costi. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo strategico per il nostro Gruppo, consolidando la nostra expertise nel settore dello sport e rafforzando il nostro impegno nell’offrire soluzioni all’avanguardia per eventi di rilievo internazionale”.

Un Piano di Servizio Innovativo e Digitale

Il piano di servizio messo a punto da AIM Group International è pensato per offrire agli utenti un’esperienza d’uso intuitiva e altamente efficiente. Saranno adottati i migliori standard di mercato e strumenti digitali all’avanguardia, in piena coerenza con la Travel Policy del CONI.

I Principali Eventi in Calendario

Numerosi sono gli eventi di rilievo che AIM Group International sarà chiamata a gestire. Già nel 2025 figurano appuntamenti importanti come i Trofei CONI, che coinvolgono migliaia di giovani studenti, i World Games IWGA a Chengdu in Cina (7-17 agosto), e il Festival Olimpico della Gioventù Europea EYOF in Macedonia (20-26 luglio). Nel 2026, l’attenzione sarà focalizzata sui Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina (6-22 febbraio) e i Giochi del Mediterraneo a Taranto (21 agosto-3 settembre).

AIM Group e il Settore Sportivo: Una Expertise Consolidata

Armando Mastrapasqua, General Manager della Divisione Eventi e Sport di AIM Group, ha sottolineato il solido background dell’azienda nel settore sportivo: “Questo incarico rafforza il nostro impegno nello sport, dopo la prestigiosa esperienza del Giro d’Italia 2023 e il continuo supporto fornito a Fondazione Giochi Olimpici Milano Cortina in ambito accommodation. Il grande evento olimpico si avvicina e AIM Group è pronta a fare la sua parte.”

Una Partnership Strategica per il Movimento Olimpico Italiano

Con questa nuova collaborazione, AIM Group International si conferma un partner strategico di primo piano nella gestione di eventi sportivi di livello internazionale, garantendo servizi di viaggio efficienti e di alta qualità per il movimento olimpico italiano.