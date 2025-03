Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) ha dato il via libera al Progetto di Bilancio per l’anno 2024, confermando un andamento economico che supera ampiamente le previsioni. L’istituto bancario ha annunciato risultati solidi, con un utile netto che si attesta a 162 milioni di euro per il 2024. Ma la notizia più rilevante riguarda la generosa politica di distribuzione dei dividendi, che premia gli azionisti con cifre in netto aumento rispetto a quanto pianificato.

Utili Cumulati da Record: +12% Oltre gli Obiettivi

Il triennio 2022-24 si chiude con un bilancio estremamente positivo per Banca Ifis. L’utile cumulato nel periodo raggiunge quota 463 milioni di euro, superando del +12% gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale. Una performance che testimonia la solidità e l’efficacia delle strategie adottate dalla banca in questi anni.

Dividendi Alle Stelle: +47% Rispetto alle Previsioni

Ma è sul fronte dei dividendi che si registra l’incremento più significativo. Per l’intero esercizio 2024, Banca Ifis prevede di distribuire un dividendo totale di 111,5 milioni di euro, equivalenti a 2,12 euro per azione. Questo porta il dividendo cumulato per il triennio 2022-24 a toccare i 295 milioni di euro, un valore che eclissa del 47% gli obiettivi fissati nel Piano Industriale. Un risultato straordinario che evidenzia la capacità della banca di generare valore per i propri azionisti.

Dettagli sul Dividendo 2024: Saldo e Pagamento

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo del dividendo per il 2024 pari a 48,4 milioni di euro, ovvero 0,92 euro per azione (al lordo delle ritenute fiscali). Se approvato, questo saldo verrà messo in pagamento con stacco cedola il 19 maggio 2025, record date il 20 maggio 2025 e pagamento il 21 maggio 2025. Si ricorda che, in precedenza, era già stato distribuito un acconto sul dividendo 2024 di 63,1 milioni di euro (1,20 euro per azione).

Solidità e Prospettive Future

In sintesi, i dati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis delineano un quadro di forte crescita e solidità finanziaria. Il superamento degli obiettivi del Piano Industriale, sia in termini di utili che di dividendi, testimonia la capacità della banca di navigare con successo nel contesto economico attuale e di generare valore per tutti gli stakeholder.