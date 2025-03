Amplifon S.p.A., nella foto l’a. d. Enrico Vita, leader mondiale nel settore delle soluzioni e dei servizi per l’udito, ha annunciato risultati finanziari 2024 che evidenziano una robusta crescita e un’espansione strategica a livello globale. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Susan Carol Holland, ha approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, delineando un quadro di performance solide e prospettive positive per il futuro.

Risultati finanziari chiave del 2024

L’esercizio 2024 si chiude con risultati economici di rilievo per Amplifon, superando le aspettative in un contesto di mercato globale complesso. I ricavi consolidati hanno raggiunto quota 2.409,2 milioni di euro, segnando un incremento del 7,0% a cambi costanti e del 6,6% a cambi correnti rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato trainato da una crescita organica del 3,4%, superiore al mercato di riferimento, e da un significativo contributo delle acquisizioni pari al 3,6%.

L’EBITDA ricorrente si è attestato a 567,7 milioni di euro, in aumento del 4,8% rispetto al 2023. Il margine sui ricavi ricorrente si posiziona al 23,6%, leggermente inferiore al 24% del 2023, una variazione attribuibile a fattori specifici come la minore leva operativa nell’area EMEA e gli investimenti strategici.

Il risultato netto ricorrente si è attestato a 151,7 milioni di euro, mentre il free cash flow ha registrato un incremento del 9,8% raggiungendo i 175,9 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto si posiziona a 961,8 milioni di euro, con una leva finanziaria di 1.63x.

Espansione strategica e crescita del network

Un elemento chiave del 2024 è stata la forte espansione del network distributivo di Amplifon, con l’acquisizione di circa 400 nuovi punti vendita a livello globale, concentrati principalmente in Francia, Germania, Nord America e Cina, per un investimento di oltre 192 milioni di euro. Questo incremento ha portato il network globale a superare la soglia dei 10.000 punti vendita. In particolare, gli Stati Uniti hanno visto la rete diretta Miracle-Ear raggiungere i 400 punti vendita, mentre in Cina sono stati superati i 500 negozi.

Stati Uniti: primo mercato per Amplifon

Un traguardo significativo raggiunto nel 2024 è la leadership degli Stati Uniti come primo mercato in termini di ricavi per Amplifon. Questo risultato sottolinea l’efficacia della strategia di espansione e l’importanza crescente del mercato nordamericano per il Gruppo.

Proposta di dividendo

In linea con la politica di remunerazione degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,29 euro per azione, confermando il livello dello scorso anno e con un pay-out pari al 45% dell’utile netto consolidato per azione.

Outlook 2025: crescita e redditività in miglioramento

Guardando al futuro, Amplifon si mostra fiduciosa nelle proprie prospettive di crescita per il 2025. La società prevede una crescita dei ricavi ad un tasso mid to high single-digit a cambi costanti e un aumento della redditività, con un margine EBITDA ricorrente atteso di almeno il 24%.

Dichiarazione del CEO Enrico Vita

Enrico Vita, nella foto, CEO di Amplifon, ha commentato i risultati con soddisfazione: “Nel 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di forte crescita dei ricavi superando i 2,4 miliardi di euro, grazie a una performance organica superiore al mercato di riferimento e all’accelerazione delle acquisizioni, con 400 nuovi punti vendita rilevati nel corso dell’anno tra Europa, Stati Uniti e Cina, nonostante un andamento del mercato europeo ancora al di sotto delle aspettative. In particolare, grazie a un altro anno di crescita significativa, gli Stati Uniti sono diventati per la prima volta il nostro principale mercato in termini di ricavi. In un anno molto sfidante, con un mercato globale ancora lontano dai livelli storici di crescita, abbiamo investito sul nostro marchio, sulla rete di punti vendita e sugli audioprotesisti per rafforzare il nostro posizionamento competitivo e prepararci a raccogliere i frutti dell’attesa ripresa del mercato europeo, in particolare della Francia. Siamo molto fiduciosi sulle nostre prospettive di crescita per il 2025, sia in termini di ricavi che di profittabilità”.

Impegno per la sostenibilità

Nel 2024 Amplifon ha inoltre conseguito importanti traguardi in termini di sostenibilità, tra cui la riduzione dell’impronta carbonica, l’utilizzo di energia rinnovabile negli uffici e negozi diretti all’80%, oltre 575.000 ore di formazione per i dipendenti e 200 milioni di euro risparmiati per i clienti grazie ai test gratuiti nei negozi Amplifon.