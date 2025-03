Philip Morris International (PMI) segna un nuovo capitolo nella sua strategia di trasformazione con il lancio in Italia di Zyn, sacchetti di nicotina che rappresentano l’ultima frontiera nel suo impegno verso un futuro senza fumo. Il prodotto, presentato oggi, va ad arricchire un portafoglio già ampio di alternative alla sigaretta tradizionale, confermando la decisa virata dell’azienda verso soluzioni innovative e meno dannose.

Cos’è Zyn? Un’alternativa senza fumo, vapore e cenere

Zyn si distingue per la sua natura inedita: bustine di cellulosa che rilasciano nicotina, completamente prive di foglie di tabacco. Questa caratteristica fondamentale lo differenzia nettamente dalle sigarette tradizionali e da altri prodotti alternativi, eliminando fumo, vapore, cenere e odore. Il prodotto si posiziona come una risposta concreta alla crescente domanda di alternative meno rischiose per i fumatori adulti.

Philip Morris Italia accelera verso il “futuro senza fumo”

Pasquale Frega, nella foto, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, ha espresso con forza la visione aziendale: “Zyn rappresenta una nuova categoria di prodotti che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra ambiziosa visione di costruire un futuro senza fumo. L’eliminazione del fumo rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica di questo secolo. Siamo molto orgogliosi dei progressi che stiamo registrando anche grazie agli sforzi di una filiera integrata del Made in Italy che conta oltre 40mila persone e 8mila imprese. Il lancio di oggi rappresenta un altro, importante passo per rendere le sigarette un pezzo da museo nel più breve tempo possibile”.

Arricchimento del portafoglio “smoke-free” e ispirazione internazionale

Gianluca Iannelli, head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, ha evidenziato la valenza strategica di Zyn nell’offerta aziendale: “I nuovi sacchetti di nicotina Zyn – ha affermato Gianluca Iannelli, head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia – rappresentano un importante arricchimento del nostro portafoglio di prodotti senza combustione. Le esperienze internazionali di Paesi come la Svezia e gli Stati Uniti dimostrano chiaramente il ruolo che questa categoria può avere per accelerare la conversione dei fumatori verso i prodotti senza combustione”.

Disponibilità e varietà di Zyn

Per quanto riguarda la disponibilità, i sacchetti di nicotina Zyn sono immediatamente reperibili in circa 10mila tabaccherie su tutto il territorio nazionale. L’azienda ha pensato a un’ampia gamma di gusti per venire incontro ai diversi palati, offrendo 5 varianti di aromi: Cool Mint, Spearmint, Coffee, Citrus, Peach. Inoltre, Zyn sarà disponibile in diverse intensità di nicotina, permettendo ai consumatori di scegliere il livello più adatto alle proprie esigenze.

Obiettivo 2030: Ricavi “smoke-free” oltre i 2/3 del totale

L’ambizione di Philip Morris International è chiara: superare i due terzi dei ricavi netti derivanti dai prodotti senza combustione entro il 2030. Un obiettivo ambizioso, per il quale l’azienda ha già investito oltre 14 miliardi di dollari dal 2008, indirizzando risorse ingenti verso la ricerca, lo sviluppo scientifico e la commercializzazione di prodotti alternativi. Il lancio di Zyn rappresenta un ulteriore tassello in questa strategia di lungo termine, proiettando Philip Morris verso un futuro in cui il fumo di sigaretta tradizionale diventi, nelle parole del suo amministratore delegato, “un pezzo da museo”.