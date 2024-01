Tutti contro Musk, ma è uno dei pochi alfieri della libertà di pensiero

(di Tiziano Rapanà) Non condite l’ipocrisia con l’ingrediente del presunto buon senso per renderla più masticabile a noi comuni mortali, che non ci capiamo nulla di conti e numeri. Ora si sviluppa sempre più l’immagine del male incarnata in Elon Musk, patron di Tesla, SpaceX e chissà cos’altro. Addirittura super drogato, secondo alcune rivelazioni del Wall Street Journal. Musk si sarebbe fatto di tutto: LSD, cocaina, ecstasy, funghi e ketamina. I dirigenti delle sue società sarebbero preoccupati per le sorti dell’eccentrico Elon. Musk ha negato e smorza le polemiche con la sua proverbiale ironia: “Mi sono drogato? Visti i risultati, dovrei continuare a farlo”. Ora, crisi di Twitter – ora X – a parte, questo miliardario nella sua vita ha dimostrato di valere tantissimo. E ho l’impressione che l’intrusione feroce nel suo privato sia figlia di un’acrimonia tutta politica. La cosa è nota: Musk non è di sinistra, in Italia è amico della premier Meloni e usualmente promuove idee conservatrici (a noi italiani ci dice un giorno sì e l’altro pure di fare figli). Da quando Musk ha espresso le sue opinioni non proprio progressiste, i giornali fanno a gara per lordare la sua immagine. Che sia stravagante non c’è dubbio, ma pure Picasso aveva le sue particolarità. Così come Einstein, Jackson Pollock, Andy Warhol. Musk è un artista che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia e quindi del vivere nella società moderna. Non è tipo da nascondimenti, una volta fumò pure uno spinello in pubblico, ma è un genio. Avversato perché la pensa un po’ diversamente dagli altri. Non gli sono simpatici i dogmi dell’opinione pubblica internazionale e la sta pagando. Musk, nonostante i difetti, è uno dei pochi alfieri della libertà di pensiero. Mentre molti si accucciano nella coltre lercia del politicamente corretto, lui se ne frega bellamente. E fa bene.

