Intesa Leasing e KfW firmano un nuovo accordo di linea di credito

Intesa Leasing e la banca tedesca di sviluppo KfW hanno firmato un accordo di linea di credito da 15 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese locali in progetti volti al miglioramento dell’efficienza energetica e allo sviluppo rurale.Una parte dei fondi, pari a 5 milioni di euro, è destinata a iniziative di finanziamento leasing volte a migliorare l’efficienza energetica e investire in fonti energetiche rinnovabili per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i governi locali. Una volta completato con successo il progetto, questi enti avranno anche l’opportunità di beneficiare di sovvenzioni pari al 10% dell’importo del prestito.I restanti 10 milioni di euro saranno destinati al rafforzamento della competitività delle aree rurali attraverso la realizzazione di progetti a favore delle MPMI e delle aziende agricole registrate.”Sono lieto che continuiamo a rafforzare la nostra partnership con la banca tedesca di sviluppo KfW, offrendo ai nostri clienti l’accesso a un’ulteriore fonte di finanziamento per investimenti in progetti di sviluppo sostenibile e rurale a condizioni ancora più favorevoli. In qualità di società di leasing leader nel mercato nazionale, siamo consapevoli della responsabilità e dell’importanza del supporto attraverso il quale possiamo incoraggiarli ad essere ancora più efficienti nel percorso di miglioramento e decarbonizzazione delle loro attività.La linea di credito KfW è specificatamente destinata ad attività focalizzate sulla riduzione dell’impronta carbonica, e ci sostiene pienamente in questi sforzi, allineandosi con l’indirizzo strategico del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, all’interno del quale operiamo, che ha come obiettivo integrato di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 nei suoi piani aziendali”, ha affermato Nebojša Janićijević , Presidente del Consiglio Direttivo di Intesa Leasing .