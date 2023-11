Campari e Wuliangye Firmano un Memorandum d’Intesa di Cooperazione strategica

Campari Group e Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd. hanno sottoscritto un memorandum d’intesa per l’avvio di una cooperazione strategica presso la sede di Wuliangye, nella città di Yibin, provincia del Sichuan. Wuliangye e Campari uniranno le proprie forze in modo complementare per instaurare una relazione di collaborazione strategica. I due gruppi collaboreranno in ambiti quali la co-creazione di nuovi prodotti, l’espansione di canali, il rafforzamento della cooperazione nel marketing e la promozione della cultura del marchio, sostenendo lo sviluppo congiunto di entrambe le parti nel mercato interno cinese e nel mercato internazionale degli spirit. Alla presenza di Bob Kunze-Concewitz, Group CEO di Campari Group, Matteo Fantacchiotti, Group Deputy CEO e Managing Director della Regione Asia-Pacific di Campari Group, Matthijs Kramer, Deputy Managing Director della Regione Asia-Pacific e Managing Director Italia di Campari Group, Zeng Congqin, Secretary e Chairman del Party Committee di Wuliangye Group, Zhang Yu, Vice Chairman di Wuliangye Group, Yang Yunxia, Chief Engineer di Wuliangye Group, Pauline Cha, Managing Director di Campari Group China, e Chen Chong, Assistant to General Manager di Wuliangye Group e Chairman of Import and Export Company, è stato siglato il Memorandum d’intesa a nome di entrambe le parti. Nel corso della cerimonia di firma, Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, ha presentato la storia e la performance di Campari Group, ribadendo la rilevanza del mercato cinese. Ha affermato che lo spirito di cooperazione tra Campari e Wuliangye affonda le sue radici in un profondo rispetto dei reciproci punti di forza, a dimostrazione dei valori condivisi di pragmatismo e agilità. Matteo Fantacchiotti, Group Deputy CEO e Managing Director della Regione Asia-Pacific di Campari Group, ha dichiarato nel suo intervento che la collaborazione strategica tra Campari e Wuliangye rappresenta un momento decisivo nell’industria globale degli spirit. Insieme a Wuliangye, Campari mira a scoprire opportunità di crescita, promuovendo lo scambio culturale attraverso gli spirit, rappresentati dall’ampio portfolio di prodotti occidentali di Campari Group in diverse categorie, unito alla leadership di Wuliangye nel Baijiu cinese dall’aroma forte. Grazie a questa partnership, Campari e Wuliangye non solo introdurranno i consumatori in Cina e all’estero a diversi spirit che rappresentano culture diverse, ma, collaborando insieme, svilupperanno e co-creeranno nuovi prodotti adatti a diverse occasioni. Zeng Congqin, Secretary e Chairman of the Party Committee Wuliangye Group, ha sottolineato l’importanza di questo incontro per la firma del Memorandum d’intesa, rendendo omaggio ai risultati ottenuti da Campari Group come uno dei principali gruppi di spirit nel mondo. Ha dichiarato che questa collaborazione segnerà un punto di svolta nell’innovazione di prodotto tra due tra i principali gruppi di spirit globali e favorirà uno scambio culturale tra Oriente e Occidente. Porterà stupore e piacevoli momenti, promuovendo il legame tra Cina e Italia che contribuirà alla prosperità e all’evoluzione dell’industria globale degli alcolici. Pauline Cha, Managing Director di Campari Group China, e Chen Chong, Assistant General Manager di Wuliangye Group e Chairman di Sichuan Yibin Wuliangye Group Import and Export Co., Ltd., si sono espressi sulla relazione tra le due parti, condividendo i risultati e i frutti di questa positiva collaborazione. Il 12 settembre di quest’anno, Wuliangye e Campari hanno presentato un nuovo cocktail, il “Wugroni”, realizzato con una speciale miscela di Wuliangye Baijiu creata dalle due aziende. Con il tema “Toast to a Timeless Bond”, il Wugroni offre una nuova interpretazione al classico Campari Negroni e segna l’inizio di un legame senza tempo tra Campari e Wuliangye. Questa collaborazione unica ha suscitato grande attenzione nel settore. Con la firma del Memorandum strategico tra le due parti, Campari e Wuliangye approfondiranno ulteriormente la cooperazione e insieme avvieranno una nuova tappa fondamentale nel meraviglioso incontro tra la cultura degli alcolici cinese e occidentale. Prima della cerimonia di firma, il management di Campari Group ha visitato il Wuliangye Peng Cheng Square, il 523 Brewing Workshop, il Wuliangye Museum, la sede dove vengono tenute in magazzino un milione di tonnellate di Baijiu, così come altri luoghi emblematici per toccare con mano la storia di tradizione e artigianalità di Wuliangye.