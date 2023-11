Future Cities, convegno sulla rigenerazione urbana a Roma

Prossimamente si terrà il convegno “Future Cities,” durante il quale verrà presentato il primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana. L’evento è organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban UP | Unipol e si terrà giovedì 9 novembre dalle 9.30 alle 13.30 presso le Scuderie di Palazzo Altieri in Piazza del Gesù, 49 a Roma.

Il programma dell’evento prevede:

Apertura dei lavori a cura di Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, e Giuseppe Lobalsamo, Direttore Immobiliare di Gruppo Unipol. Presentazione del Rapporto a cura di Scenari Immobiliari. Saluto istituzionale del Sen. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tavola rotonda sulle esperienze di rigenerazione urbana sul territorio nazionale con la partecipazione di rappresentanti di diverse città italiane, tra cui Milano, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Roma, e altre. La discussione sarà moderata da Francesca Zirnstein, Direttore Generale di Scenari Immobiliari. Panel dedicato agli investitori privati e pubblici con interventi di esperti nel campo dell’urbanistica e degli investimenti immobiliari. Conclusioni del convegno.

Sarà un’opportunità preziosa per conoscere le sfide e le opportunità legate alla rigenerazione urbana in Italia e per condividere idee e prospettive per il futuro delle nostre città. Ti aspettiamo con grande interesse.