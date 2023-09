Torna il vecchio refrain del condono edilizio. Non mi piace, ma se serve ad evitare nuove tasse…

(di Tiziano Rapanà) Lo Stato ha bisogno di fare cassa. Soldi non ce ne sono. Soluzione? Un condono edilizio. Questa è il proposito del vicepremier Matteo Salvini. Così il leader della Lega ha presentato la sua proposta al convegno del Coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza: “Ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni? Sì. Non sarebbe più saggio per quelle di piccole entità andare a sanare tutto quanto, lo Stato incassa e i cittadini tornano nella disponibilità piena del proprio bene? Penso che sia un ragionamento sul quale bisogna andare con coraggio fino in fondo”. La destra torna al vecchio refrain del condono edilizio. Solitamente non condivido, ma il periodo non è facile. Il portafoglio dei cittadini piange, la crisi morde. Va bene anche il condono, pur di evitare nuove tasse. La legge di bilancio, molto probabilmente, scontenterà molti e non è il caso di spazientire ulteriormente gli italiani già prostrati dalla crisi. Non è proprio il tempo di nuove gabelle. Ogni passo che porta lontano da pensate “lacrime e sangue” (così amate dai governi tecnici) è sacrosanto. Il condono non mi entusiasma, ma non mi sovvengono idee alternative. Comprendo la rabbia dell’opposizione: non si può sempre tirare fuori, dal cilindro, la solita vecchia idea. Epperò, oggi, cos’altro si può fare?

tiziano.rp@gmail.com