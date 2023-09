Migranti, esiste un’opposizione responsabile (ma non la fa il PD)

(di Tiziano Rapanà) Giuseppe Conte, leader dei 5 stelle, dice no allo Ius Soli e i settari di sinistra lo attaccano. Perché così si ragiona, per schemi. Con questa linea di dissenso, così intransigente, si azzera ogni possibilità di dibattere nel segno del buon senso e della ragionevolezza. La segretaria del PD Elly Schlein, nel pieno del dramma della migrazione con Lampedusa in grave difficoltà, ha riproposto (alla festa di Open, qualche giorno fa) il tema dello Ius Soli. Ossia: chi è nato qua, è italiano. Giustamente Conte, dopo aver visitato Lampedusa e aver visto in prima persona la viva immagine dell’angoscia, sa bene che lo Ius Soli apre all’aumento delle partenze. E con l’Europa che non ne vuole sapere di darci una mano, una proposta del genere appare quantomeno incauta e imprevidente. Lo Ius Soli spalanca le porte all’accoglienza indiscriminata e chi lo fa notare – come fa lo stesso Conte a Porta a Porta – non è un populista ma un politico avveduto che sa guardare al futuro. Lo Ius Scholae, proposto dai 5 Stelle, prevede l’acquisizione della cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Può convincere o meno (personalmente mi convince poco), però è una proposta che ha un senso e che vuole governare la situazione. Come, giustamente, ricorda Conte “l’accoglienza indiscriminata equivale alla non accoglienza”. La “terza via” dei 5 Stelle guarda alla serietà e alla concretezza. Non si lega all’ideologia, ma guarda alla realtà. Io non ho ancora capito, ed è certamente un problema mio, cosa voglia fare il PD. Parlano di una generica riforma del trattato di Dublino, ma non vanno molto oltre. Bisogna superare lo steccato dottrinale. Giuseppe Conte ci prova e glielo riconosco.

