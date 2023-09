Spaghetti con le cozze. Per favore, evitiamo i gusci nel piatto. Ma parlo a vuoto

(di Tiziano Rapanà) Spaghetti con le cozze, uno pensa al paradiso laico in terra. All’incontro e al successivo sposalizio fortunato, tutto bello e riuscito. Dal perfetto approdo del prezzemolo tritato all’olio al peperoncino così adatto a donare quel quid che fa l’unicità. Eppure i sogni non sempre sono delle realtà scintillanti. E allora ecco il dramma dei gusci, uno si dice: perché? È sempre così nei ristoranti, uno vuole evitare il sentiero della fatica ed invece sono lì pronti a fare guarnizione, corredo e al tempo stesso ruolo da co-protagonisti (indesiderati, ovvio, antagonisti per naturale difficoltà del manducatore). Non si potrebbe fare a meno del guscio? Non è una pepata o un sauté: si potrebbe fare a meno, dico io. E lasciatelo mangiare in pace questo povero cliente che non ne vuole sapere di sprecare fatica per un piacere così ghiotto. E allora dolci cozze aiutatemi voi, riproducetevi senza gusci: innalzatevi alla vita così, con naturalezza. Io voglio mangiare con tranquillità e so di non essere solo a chiedere di poter accingermi alla prelibatezza con la massima distensione. Uno deve stare cheto per poter dire dopo: “Un altro giorno è passato. E ora tornano le speranze di un domani libero della pieghe del banale”. E invece sovviene la malinconia della fatica per tirare via tutti i gusci, uno a uno, eppoi dopo darsi all’esercizio del magnare. Non prima, per non guastare il durante. Ma vivere è tutto un guasto dal prospetto delle illusioni che si è costruito, con pazienza certosina.

