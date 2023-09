Meloni difende Dio? Preserva un’idea di Europa cristiana

(di Tiziano Rapanà) Giorgia Meloni difende Dio? Difende l’idea popolare, figlia delle sacre scritture, e il relativo schema valoriale. In nome del rispetto di tutte le minoranze, si è tolto il crocefisso nelle scuole e negli edifici pubblici. Anche la tenera immagine del bambinello nel presepio è diventata un pericolo per l’integrazione. E l’Europa non aiuta, bensì ha rifiutato le sue radici cristiane. Pertanto quando Meloni parla a Budapest di “difendere Dio” si riferisce anche al cuore della letteratura cristiana e cristologica. Chi non l’ha capito è in malafede. Ovvio che il Dio evocato da Meloni non piaccia ai catoni della peggiore risma paranoico-giacobina, che vuole abbandonarsi ad un’iconoclastia furente. È comunque cosa buona riservare un sentimento di agape francescana pure per i cretinetti del bene, diaconi della chiesa delle cose opportune, inventori di stucchevoli vademecum dell’irreprensibile cittadino, ma non si può accettare la barbarica volontà di cancellare tutto, in nome di un’impalpabile deferenza per l’altro attorno a noi. Ma i commentatori si scatenano indignati contro la premier: Meloni difende Dio? Ma come si permette? Non approfondiscono la questione. Inizio a provare nostalgia per quelle belle discussioni che provenivano dall’Europa sulle misure delle vongole da pescare. Preferisco i discorsi sul green, sulla bellezza del gironzolare con il monopattino, alle assurde obiezioni ad un pensiero chiaro e cristallino.

