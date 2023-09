IVS Group riporta un utile netto significativo

Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. ha annunciato i risultati finanziari del primo semestre 2023, evidenziando una notevole crescita in diversi indicatori chiave. IVS Group è il principale operatore italiano e il secondo in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per bevande e snack.

I dati principali includono:

Fatturato in Aumento : il fatturato consolidato è stato di 370,9 milioni di euro, con un aumento del 88,4% rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente.

: il fatturato consolidato è stato di 370,9 milioni di euro, con un aumento del 88,4% rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. Miglioramento dell’EBITDA : l’EBITDA è stato di 55,0 milioni di euro, segnando un aumento significativo rispetto al periodo precedente.

: l’EBITDA è stato di 55,0 milioni di euro, segnando un aumento significativo rispetto al periodo precedente. Crescita dell’EBIT : l’EBIT è stato di 15,4 milioni di euro, rappresentando un aumento del 77,2%.

: l’EBIT è stato di 15,4 milioni di euro, rappresentando un aumento del 77,2%. Utile Netto : l’utile netto consolidato è stato di 5,2 milioni di euro, con un utile netto consolidato ajustato di 7,1 milioni di euro.

: l’utile netto consolidato è stato di 5,2 milioni di euro, con un utile netto consolidato ajustato di 7,1 milioni di euro. Debito Finanziario Netto Ridotto: l’indebitamento finanziario netto è diminuito a 402,8 milioni di euro, rispetto ai 417 milioni di euro a fine 2022.

Questi risultati positivi riflettono la crescita del gruppo IVS, con particolare enfasi sulla business combination con GeSA, Liomatic, e Vendomat, che ha ampliato significativamente il perimetro delle attività del gruppo.

Il gruppo IVS opera principalmente in Italia, dove rappresenta circa l’83% del fatturato, ma è presente anche in Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna, e Svizzera. Il gruppo gestisce oltre 292.300 distributori automatici e semiautomatici e serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 825 milioni di erogazioni nel 2022.

Questa crescita è stata guidata dalla continua espansione del gruppo IVS e dalla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, inclusi gli aumenti dei prezzi di vendita. L’azienda prevede di continuare a crescere e a rafforzare la sua posizione di leader nel settore dei distributori automatici e delle bevande.