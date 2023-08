Voli Gran Bretagna: forti ritardi e cancellazioni a causa di un grave guasto informatico

I voli aerei da e per la Gran Bretagna stanno affrontando forti ritardi e cancellazioni a causa di un grave guasto informatico che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo. Questo problema è stato annunciato dall’autorità britannica Nats, responsabile della supervisione dei decolli e degli atterraggi nei cieli britannici. Le compagnie aeree hanno già avvisato i passeggeri dei potenziali disagi e i problemi potrebbero ripercuotersi su voli in tutta Europa, con Eurocontrol che ha messo in guardia da possibili disagi.

L’inconveniente coinvolge centinaia di voli e migliaia di passeggeri. Sebbene i controllori del traffico abbiano individuato il problema poco prima delle 17:00 ora italiana, si prevede che gli effetti negativi possano protrarsi ancora per molte ore, con alcune compagnie aeree che avvertono i passeggeri che il caos potrebbe persistere per giorni.

Questo guasto informatico è di grave entità e ha una portata nazionale, ma al momento non ha portato alla chiusura dello spazio aereo. Le testimonianze dei passeggeri rivelano che alcuni aerei sono rimasti bloccati sulla pista in aeroporti europei in attesa dell’autorizzazione per volare verso il Regno Unito, mentre si registrano ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti britannici e irlandesi, come Dublino e York. British Airways ha dichiarato di lavorare in stretta collaborazione con Nats per valutare l’impatto del problema tecnico e di tenere i clienti informati.

Nats ha spiegato che il problema tecnico ha influenzato la capacità di elaborare automaticamente i piani di volo, costringendo gli operatori del traffico aereo a inserire manualmente una serie di dati, causando ritardi significativi. Sono state imposte restrizioni sul numero di decolli e atterraggi orari in molti aeroporti. Il ministro dei trasporti Mark Harper ha confermato questa situazione e ha aggiunto che le compagnie più colpite sono British Airways, Ryanair e Aer Lingus.