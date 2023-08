Decreto: indennità per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che riguarda circa 21.000 lavoratori dello spettacolo in Italia. Questo provvedimento prevede un’indennità legata alla “discontinuità” lavorativa di questi lavoratori, con un valore medio di circa 1.500 euro.

I beneficiari di questa indennità includono lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), e lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse alla produzione e alla realizzazione di spettacoli. Questi ruoli includono anche lavoratori meno direttamente coinvolti nel settore dello spettacolo, come maschere teatrali e guardarobieri. La specifica definizione dei beneficiari verrà stabilita da un decreto interministeriale tra i Ministeri del Lavoro e della Cultura.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione, previa domanda presentata annualmente dai lavoratori all’INPS, con riferimento ai requisiti accumulati nell’anno precedente.

Per finanziare questo provvedimento, sono previsti 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a partire dal 2026. Questi finanziamenti verranno integrati da oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (corrispondenti all’1% dell’imponibile contributivo), dal contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50% della retribuzione), e dalla revisione e riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha sottolineato che questa iniziativa è stata realizzata in risposta a una lunga richiesta del mondo dello spettacolo italiano ed è stata frutto di un ampio dialogo con le rappresentanze del settore.