Centro Studi Tagliacarne: un’impresa giovanile su due prevede aumenti di fatturato nel 2023

Il Centro Studi Tagliacarne ha condotto un’indagine che traccia un profilo delle imprese guidate da giovani imprenditori under 35 in confronto alle loro controparti over 35. Ecco i punti chiave emersi dall’indagine:

Fatturato e Assunzioni: Le imprese gestite da giovani under 35 mostrano maggiore fiducia nel futuro rispetto alle imprese over 35. Il 49% delle imprese giovanili prevede di aumentare il fatturato nel 2023, rispetto al 42% delle non giovanili. Anche le previsioni di crescita occupazionale sono più ottimistiche per le imprese giovani, con il 31% che prevede di aumentare l’occupazione nel 2023, rispetto al 23% delle altre imprese. Investimenti Green e Digitali: Le imprese giovanili sono più propense a investire nella transizione verde e digitale. Tra il 2023 e il 2025, il 53% delle imprese giovanili prevede investimenti nel settore green, mentre il 48% investirà in tecnologia digitale. Inoltre, il 36% delle imprese giovani ha in programma di investire contemporaneamente in entrambi i settori. Export: Le imprese giovanili mostrano un ritardo nell’export rispetto alle imprese più mature. Nel 2023, il 38% delle aziende under 35 esporterà, contro il 45% delle non giovanili. Anche nel 2024, la distanza rimarrà invariata, con il 40% delle imprese giovanili previste come esportatrici, rispetto al 47% delle altre imprese. Barriere Economiche: Le risorse economiche insufficienti all’interno delle imprese e i tassi di interesse elevati per l’accesso al credito sono le principali barriere che possono ostacolare la transizione delle imprese giovanili. Il 39% delle imprese giovani non prevede di investire nella sostenibilità a causa di barriere economiche, rispetto al 31% delle non giovanili. Allo stesso modo, il 45% delle imprese giovani prevede di non investire nella tecnologia 4.0 a causa delle barriere economiche, rispetto al 29% delle altre imprese. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Il 9% delle imprese giovanili si è già attivato sui progetti di supporto legati al PNRR, mentre il 19% ha in programma di farlo. Tuttavia, la burocrazia eccessiva è vista come l’ostacolo principale da parte del 70% delle imprese giovanili nell’approfittare dei fondi del PNRR.

In sintesi, le imprese giovanili mostrano una maggiore fiducia nel futuro, sono più orientate verso investimenti verdi e digitali, ma affrontano sfide legate alle risorse economiche e all’export. Il PNRR potrebbe essere un’opportunità per loro, ma la burocrazia rappresenta un ostacolo significativo.