Savino(MEF), “solidarietà al Ministro Calderoli, il cammino verso l’autonomia non si ferma”

“Di fronte alle gravi minacce ricevute dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli (in foto), esprimo la mia piena solidarietà”, lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

“Ritengo – aggiunge Savino – che il dialogo costruttivo e il rispetto delle idee siano fondamentali in una società democratica e che vadano condannati, con forza, ogni forma di violenza e intimidazione. Non saranno certo questi comportamenti – conclude il Sottosegretario al MEF – a fermare il percorso democratico del nostro Paese verso l’autonomia differenziate. Percorso che il Ministro Calderoli ha sempre portato avanti con determinazione e coraggio, con l’intento di rendere le regioni sempre più protagoniste, in grado di gestire al meglio le proprie risorse e le proprie peculiarità, nel rispetto delle competenze e dell’unità nazionale”.