Legge Digital Service Act: regole più rigorose per le piattaforme online

La nuova legge europea sui servizi digitali, conosciuta come Digital Service Act (DSA), è entrata in vigore e imporrà regole più rigorose per le piattaforme online, richiedendo maggiore moderazione dei contenuti, trasparenza e protezione della privacy, con un’attenzione particolare alla tutela dei minori. Questa legge si applica alle piattaforme con oltre 45 milioni di utenti mensili attivi. Ecco alcune delle principali disposizioni del DSA:

–Rimozione dei Contenuti Illegali: Le piattaforme devono rimuovere rapidamente i contenuti illegali presenti sulle loro pagine web una volta venuti a conoscenza di essi.

–Contenuti Generati da Intelligenza Artificiale: I contenuti creati da intelligenza artificiale devono essere chiaramente contrassegnati come tali.

–Protezione dei Minori: È vietata la pubblicità personalizzata rivolta ai minori.

–Lotta alla Disinformazione: Il DSA mira a combattere la disinformazione e la propaganda, in particolare in vista delle elezioni europee.

–Diritto al Ricorso: Gli autori di contenuti rimossi devono ricevere informazioni dettagliate sul motivo della rimozione e sulla procedura per presentare ricorso. Le piattaforme devono implementare un sistema di ricorso.

-Trasparenza nell’Algoritmo: Le piattaforme devono spiegare agli utenti come vengono suggeriti loro i contenuti in base al loro profilo e devono offrire opzioni per visualizzare i contenuti in base all’ordine cronologico.

–Identificazione della Pubblicità: Le aziende devono chiaramente identificare la pubblicità e indicare chi ne è il promotore.

–Accesso agli Algoritmi: Le autorità e i ricercatori esterni avranno accesso alla progettazione degli algoritmi che determinano la visualizzazione dei contenuti.

–Sanzioni: In caso di violazioni, sono previste multe fino al 6% del fatturato globale, con la possibilità di messa al bando in caso di recidiva.

Molte delle aziende interessate hanno già annunciato di aver preso misure per conformarsi a queste nuove normative, assumendo personale dedicato alla moderazione dei contenuti e apportando modifiche alle loro piattaforme per migliorare la trasparenza e la sicurezza. Queste misure includono TikTok, Meta (società madre di Facebook e Instagram), Google, Microsoft e altre.