Nel 2022, le superfici coltivate a biologico in Italia sono cresciute del 7,5% rispetto al 2021, raggiungendo un totale di 2.349.880 ettari. Questo incremento ha portato l’incidenza della superficie agricola utilizzata (SAU) a livello nazionale al 18,7%, confermandola come la più elevata nell’Unione Europea.

Il numero di operatori biologici è aumentato a 92.799, di cui 82.627 rappresentano aziende agricole, registrando un aumento dell’8,9% rispetto al 2021.

A livello regionale, la Toscana è diventata la regione con la maggiore incidenza di SAU bio, con il 35,8%, seguita da Calabria, Sicilia, Marche, Basilicata e Lazio, le prime sei regioni a superare l’obiettivo del 25% stabilito nelle strategie europee.

Nonostante questa crescita significativa nella produzione bio, la domanda interna in Italia è aumentata solo dello 0,5% nel 2022 rispetto all’anno precedente. Questo suggerisce che c’è ancora un divario tra l’offerta e la domanda di prodotti biologici in Italia. Gli esperti ritengono che sia necessario un maggiore impegno nella sensibilizzazione dei consumatori e l’coinvolgimento di settori come l’Ho.Re.Ca (Hotel, Ristoranti, e Catering) per promuovere ulteriormente il biologico tra i consumatori.