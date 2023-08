Le aziende italiane consumano circa 2.610 fogli di carta al mese

L’uso eccessivo della carta per scopi di stampa di documenti, spesso solo per ottenere firme, è un problema che comporta uno spreco di risorse e un impatto ambientale significativo. In media, nelle aziende italiane vengono stampati circa 2.610 fogli di carta al mese, il che equivale a una produzione di 88 chilogrammi di anidride carbonica. Questi dati sono stati forniti da Yousign, una startup francese che promuove l’adozione della firma elettronica in Europa.

La digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti sono ancora ampiamente sottovalutate in Italia. I settori che utilizzano più carta includono le assicurazioni, con oltre 104.400 documenti firmati e stampati al mese, le risorse umane e il lavoro, con oltre 87.000 documenti, e l’energia, con 78.048 documenti.

Secondo Fabian Stanciu, senior head of sales di Yousign, questi dati mettono in evidenza non solo i benefici della digitalizzazione dei documenti ma anche la mancanza di conoscenza e informazione in Italia su questo tema. Attualmente, Yousign serve 830 clienti in Italia, che rappresentano solo lo 0,02% del mercato potenziale. Stanciu sottolinea che convertire all’uso digitale anche solo l’1% del mercato, ovvero circa 40.000 aziende, potrebbe portare a un risparmio di 3.520 tonnellate di anidride carbonica ogni mese.

In Italia, più che in altri paesi in cui Yousign opera come Francia e Germania, il lavoro della startup inizia con la sensibilizzazione e l’educazione sulle implicazioni della firma digitale. La sfida è far comprendere agli imprenditori e ai manager quanti benefici e impatti positivi possano derivare dalla digitalizzazione dei processi documentali.