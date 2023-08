Il Gruppo Salcef vince gara ANAS per migliorare la mobilità a Roma in previsione del Giubileo 2025

Salcef S.p.A. si è aggiudicata la gara indetta da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per uno dei progetti chiave per il Giubileo 2025 mirato al miglioramento della mobilità a Roma in previsione del Giubileo 2025. I lavori prevedono l’interramento della viabilità presso Piazza Pia con il prolungamento di circa 130 metri del sottovia già esistente, che fu originariamente costruito in occasione del Giubileo del 2000. Questo permetterà la creazione di un percorso pedonale continuo dall’area di Castel S. Angelo fino a via della Conciliazione, contribuendo notevolmente al miglioramento dell’accessibilità in una zona attualmente congestionata dal traffico.

I lavori sono già in corso e si prevede che si concluderanno entro il 7 dicembre 2024, con un valore contrattuale di circa 35 milioni di euro. Gilberto Salciccia, Presidente di Salcef Group, ha condiviso il suo entusiasmo dichiarando: “Partecipare a un progetto di così alto impatto per una delle zone più iconiche di Roma e per i pellegrini che visiteranno la città in occasione del Giubileo 2025 è un grande onore. Metteremo come sempre a disposizione del committente le nostre migliori competenze e la nostra esperienza nella realizzazione di progetti complessi. Questo contratto conferma il ruolo chiave del Gruppo Salcef nello sviluppo della mobilità urbana di Roma, come dimostrano anche altre importanti progetti quali la realizzazione della Metro C e la manutenzione delle Metro A e B e delle linee tranviarie.”

Il Gruppo Salcef rappresenta un partner fondamentale nel miglioramento della mobilità a Roma in previsione del Giubileo 2025. Il suo impegno nell’agevolare l’accesso ai luoghi religiosi chiave rivela un contributo significativo per il successo di questo evento di portata globale.