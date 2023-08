Chiusura traforo Monte Bianco: grande impatto sull’economia

La chiusura del traforo del Monte Bianco per quasi quattro mesi avrà un impatto significativo sull’economia della Valle d’Aosta e della regione circostante. Si stima che ci sarà una flessione del PIL del -2% per la Valle d’Aosta e del -0,3% per la regione Nord-Ovest.

I settori più colpiti saranno la logistica e il turismo. Ogni anno, attraverso il Traforo autostradale del Monte Bianco, transitano 9,7 milioni di tonnellate di merci su un totale di 220 milioni di tutti i transiti alpini. La chiusura del tunnel interromperà questa importante rotta di trasporto e avrà ripercussioni sulla catena di approvvigionamento delle merci.

Inoltre, la Valle d’Aosta è una regione turistica popolare, e la chiusura del traforo avrà un impatto negativo sul settore turistico. Molte persone che visitano la regione utilizzano il tunnel per accedervi da altre parti d’Europa, e la sua chiusura potrebbe influenzare negativamente il flusso di turisti.

Gli investimenti in lavori di manutenzione e risanamento del tunnel sono necessari per garantire la sua sicurezza a lungo termine, ma è importante che vengano prese in considerazione anche le conseguenze economiche della sua chiusura durante questo periodo.