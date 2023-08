SiliconDev Group per il sociale: “un milione di utili devoluto ad associazioni benefiche”

Stefano Valore, SiliconDev Group: “Entro fine anno lanceremo anche un nuovo prodotto innovativo nel settore dell’informazione”

“Un milione di euro di utili” derivanti dalla vendita del prodotto Xpress, la piattaforma di informazione basata sull’Intelligenza Artificiale ideata da SiliconDev, verrà devoluto in beneficenza ad associazioni ed enti no profit che operano in ambito sociale. Ad annunciarlo in una nota Stefano Valore di SiliconDev Group. L’attività di beneficenza avverrà tramite la società editrice Magi. “Le realtà interessate a ricevere questi fondi potranno presentare richiesta contattando direttamente i nostri uffici amministrativi”, aggiunge Valore.

Xpress è un servizio che consente di ricercare notizie online e offline, produrre articoli. Un vero e proprio motore di ricerca evoluto.

Valore annuncia poi anche l’arrivo di un nuovo prodotto: “Entro la fine del 2023 lanceremo una nuova piattaforma che darà informazione in tempo reale e gratuita”.

SiliconDev indirizza la propria offerta su quattro principali ambiti di competenza: Processi, Operation, Applicazioni e Tecnologie. Il Gruppo è costituito da un modello a rete di aziende specializzate che operano sui diversi settori legati alla trasformazione digitale e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi tecnologici e di comunicazione. Oggi SiliconDev ha un organico di circa 600 dipendenti. Grazie alle diverse società del gruppo offre innovazione e tecnologie all’avanguardia, per rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione.

SW FACTORY

La Software Factory di SiliconDev si occupa di progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software. Gli sviluppatori del team sono specializzati in diversi linguaggi di programmazione, con specifici compiti e responsabilità, per realizzare soluzioni custom in ambito web, app, mobile e AI, sulla base dei desiderata del Cliente, con metodologie Waterfall, Agile e DevOps.

CONSULENZA E TECNOLOGIA

Consulenza da parte di professionisti che elaborano soluzioni tecnologiche innovative per raggiungere gli obiettivi di business, inclusa pianificazione e gestione dei progetti, sviluppo di software personalizzato, integrazione di sistemi e supporto tecnico su specifiche piattaforme.

FORMAZIONE E R&S

Attività di Educational Training per il miglioramento delle competenze tecniche e manageriali, volte alla crescita professionale. L’attività di ricerca e sviluppo (R&S) ha l’obiettivo di creare valore aggiunto per l’azienda, fornendo un vantaggio competitivo sul mercato e migliorando la sua capacità di innovazione.

SERVICE OPERATIONS

Fornitura di servizi delle attività necessarie al monitoraggio e gestione sistemi e applicazioni in ambiente di esercizio, per garantire il corretto funzionamento nel contesto operativo dei sistemi IT. Le attività riguardano: Gestione Applicativa (GA), Back Office (BO), Gestione Infrastrutturale e Cloud, governate secondo un processo di Service Management con standard ITIL.

Grazie alle aziende del gruppo, SiliconDev è in grado di affiancare le principali realtà industriali nella definizione e nello sviluppo dei modelli di business abilitati da tecnologie digitali e comunicazione, come Cloud Computing, Digital Communication, Mobile, Video, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Design Experience, Social Networking, Servizi professionali e infrastrutture IT al fine di ottimizzare ed integrare processi, servizi e applicazioni.