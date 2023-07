Fincantieri conferma guidance positiva per il 2023

Il gruppo Fincantieri ha riportato risultati in linea con le previsioni per il 2023. I ricavi sono aumentati del 4,5% rispetto al primo semestre del 2022, raggiungendo euro 3.669 milioni. L’EBITDA margin è migliorato significativamente al 5,0% rispetto al 3,0% dell’anno fiscale 2022.

Il risultato del periodo adjusted prima degli oneri straordinari legati all’amianto è positivo, registrando un incremento a euro 3 milioni rispetto alla cifra negativa di euro 94 milioni del primo semestre del 2022. Tuttavia, il risultato del periodo è negativo per euro 22 milioni, dopo aver considerato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti per un totale di euro 33 milioni.

La posizione finanziaria netta è negativa per euro 2.813 milioni, coerente con il piano delle consegne che prevede la consegna di 4 navi da crociera nella seconda metà dell’anno.

Fincantieri ha consegnato 11 navi da 8 stabilimenti nel primo semestre del 2023, e altre 4 navi da crociera sono previste per la seconda metà dell’anno.

Il gruppo ha ottenuto ordini per un valore di euro 2,1 miliardi, un aumento rispetto ai euro 1,5 miliardi del primo semestre del 2022, grazie anche al contributo del settore Offshore Wind.

Fincantieri ha una solida pipeline commerciale in costante crescita per tutti i business, confermando il pieno impegno del management nell’execution del Piano Industriale 2023-2027.

La società ha confermato la guidance per l’EBITDA margin di Gruppo del 5% per l’anno 2023.

Inoltre, Fincantieri sta mostrando un impegno verso la sostenibilità con iniziative come accordi di finanziamento sostenibile e investimenti in tecnologie a basse emissioni.

Il marchio Fincantieri ha ottenuto il rating AA e ha registrato un valore di 736 milioni di euro. Inoltre, l’azienda ha ricevuto premi di sostenibilità e certificazioni per le politiche e strategie HR volte a migliorare il benessere delle persone e l’ambiente.

Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Il primo semestre 2023 ha confermato la ripresa dei principali indicatori di performance. Grazie alla progressione dei volumi produttivi, i ricavi hanno registrato un aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e gli ordini acquisiti hanno toccato quota 2,1 miliardi, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, con entrambi i dati sostenuti dall’Offshore, in linea con la strategia di rilancio del Gruppo nella costruzione di navi specializzate per il settore eolico offshore. EBITDA ed EBITDA margin sono sostanzialmente raddoppiati, consolidando i positivi risultati già registrati del primo trimestre e le aspettative di accelerazione delineate dal nuovo Piano Industriale. Le iniziative in corso mirate ad incrementare l’efficienza operativa e il governo dei costi, continuano a contribuire al miglioramento della marginalità delle commesse e per il resto dell’anno proseguiremo i principali macro-progetti strategici in corso, in particolare quelli legati alla modernizzazione dei nostri siti produttivi e il lancio di nuovi prodotti technology driven”. Folgiero ha concluso “Con il settore cruise che ha ripreso in pieno il percorso di crescita di lungo periodo, le potenziali nuove opportunità nel militare sia Italia che all’estero e il megatrend delle energie rinnovabili offshore, i tre pilastri della nostra attività presentano tutti prospettive incoraggianti e possiamo confermare per il 2023 le previsioni di mantenimento del pieno regime produttivo che consentirà il consolidamento dei ricavi e della marginalità, che si attesterà su un valore intorno al 5% confermando le attese”.