Bene, bravi, bis. Ma si dice “carne coltivata” e non “sintetica”

(di Tiziano Rapanà) Io sono un netto arcinemico della carne coltivata. E il governo bene sta facendo in questo senso. Proprio adesso è stato approvato, al Senato, il disegno di legge che vieta la carne coltivata. Epperò qualcuno ancora si ostina a definirla sintetica. Di sintetico non c’è proprio nulla. Sicché un elemento sintetico nasce, dal nulla, in un laboratorio. Mentre la carne “nasce” (e mi scuso per la brutale spiegazione superficiale) da una coltura di cellule animali. Il problema è la salvaguardia del pianeta o il benessere degli animali? Diventate vegani o vegetariani, mi sembra la scelta più coerente. Non sono un manicheo, epperò dobbiamo deciderci: o stiamo dalla parte degli allevatori o delle multinazionali. Difendiamo Davide sempre è comunque. Che poi d’ideologia ci si avvelena e siamo d’accordo, ma così stanno le cose. E comunque non sono il solo a pensarla così. Sono tante le associazioni che avversano la produzione di carne coltivata. Ecco l’elenco (credo completo): Codacons, Coldiretti, Lega Consumatori, Centro Consumatori Italia, Kyoto Club, Italia Nostra, Movimento Consumatori, Demeter, Slow Food Italia, Federbio, Fondazione Qualivita, Fondazione Una, Fondazione UniVerde, Globe, Greenaccord, Gre, Adusbef, Anpit, Asi, AssoBio, Città del Vino, Città dell’Olio, Cna, Ctg, Ewa, Masci, Naturasi, Salesiani per il sociale, Unpli, Acli, AcliTerra, Consulta Distretto del Cibo, Federparchi, Fipe, Wilderness, Ecofuturo. Io vorrei un mondo legato allo sviluppo del cosiddetto vivere a km 0, anziché ad un dominio della chimica. L’oscurantismo è un’altra cosa ed è figlio dell’idea malsana del lavorìo e della corsa al profitto che affatica ulteriormente le stanche membra dell’individuo. Pensiamo a contribuire alla realizzazione di una società a misura di cittadino.

tiziano.rp@gmail.com