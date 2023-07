EdiliziAcrobatica registra un aumento del 50% dei nuovi contratti nel primo semestre dell’anno

Cresce del 50% nel primo semestre 2023 il numero di nuovi contratti sottoscritti dai clienti di EdiliziAcrobatica. Si tratta di un risultato eccezionale per l’azienda fondata da Riccardo Iovino (nella foto) nel 1994 che dimostra una grande solidità commerciale, nonostante il blocco del beneficio della cessione del credito. In termini di valore assoluto, i contratti sottoscritti a livello di Gruppo nel primo semestre dello scorso anno sono stati oltre 7.700, e sono passati nell’analogo periodo del 2023 ad oltre 11.500 con un importante incremento del numero di clienti attivi, a dimostrazione della grande capacità di penetrazione dell’azienda sul mercato. L’incremento progressivo è evidente anche rapportato al primo trimestre dell’anno, in cui il Gruppo aveva segnato un +43%. La crescita di Acrobatica è sostenuta anche dal punto di vista occupazionale: ad oggi le risorse umane di Acrobatica sono infatti 2.294, contro le 1.538 dei primi sei mesi del 2022, e comprendono collaboratori in Italia, Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Nepal. “Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato – dichiara Riccardo Iovino CEO & founder di EdiliziAcrobatica – perché arriva in un periodo in cui l’intero settore dell’edilizia sconta l’interruzione degli incentivi di Stato legati allo sconto in fattura. Una crescita del numero di contratti sottoscritti pari al +50% rispetto al 2022 indica quindi che Acrobatica viene scelta da un numero sempre maggiore di clienti non solo in Italia, dove siamo presenti da 29 anni, ma anche in tutti i Paesi in cui abbiamo scelto di essere presenti, esportando un modello di business che, ancora una volta, si conferma vincente”.