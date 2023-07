Export record nel settore farmaceutico: il Lazio guida la classifica nazionale

Il 40 per cento delle industrie attive nel settore farmaceutico italiano è composto da imprese a capitale italiano, il 60 per cento a capitale internazionale. Sono i dati che emergono dall’assemblea di Farmindustria, in corso questa mattina a Roma. Nel dettaglio, la prima regione biofarmaceutica in Italia è la Lombardia, con oltre 25mila occupati diretti, ai quali si aggiungono gli oltre 30mila dell’indotto. Il Lazio è, invece, la seconda regione per numero di occupati e la prima per export con 12,7 miliardi di euro, 26,6 per cento del totale. Gli addetti sono circa 12mila e oltre 14mila nell’indotto. Segue la Toscana, terza con più di 7.700 addetti diretti e quasi 9.200 nell’indotto. Un’importante presenza produttiva nel settore della ricerca e sviluppo si registra in Emilia-Romagna, con 4.800 addetti e oltre 5.700 nell’indotto. Il Veneto conta 5.300 occupati diretti e 6.300 indiretti. Si trova nelle Marche, invece, la prima provincia per export. È Ascoli Piceno con il risultato record di oltre 9 miliardi. La regione occupa complessivamente circa 2.000 addetti diretti nella farmaceutica e quasi 2.400 nell’indotto. Infine, le imprese del farmaco nel Mezzogiorno, tra Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, e Sicilia, contano 6.200 addetti diretti e oltre 7.300 nell’indotto.