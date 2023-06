Relatech registra una forte crescita con un portafoglio ordini in aumento

Relatech S.p.A, Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), rende noto che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato il portafoglio ordini al 31 maggio 2023, dati non assoggettati a revisione contabile. Gli ordini del Gruppo a livello consolidato si attestano ad Euro 29,4 milioni, per la quota di competenza dell’anno in corso. La quota degli ordini derivanti da clienti esteri si attesta al 43% del backlog del Gruppo ed è pari ad Euro 12,5 milioni circa. Pasquale Lambardi, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dei dati pubblicati oggi, testimonianza di un’offerta end to end distintiva e di un modello di business che oggi più di prima si dimostra solido e resiliente. Attraverso la piattaforma RePlatform, ulteriormente rafforzata attraverso le società del gruppo, offriamo asset digitali proprietari, complementari e trasversali in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Il PNRR ci ha aperto nuove opportunità, il SOC e NOC di gruppo ci hanno dato risultati importanti tangibili, così come abbiamo accresciuto la nostra presenza nel mercato dell’industry, molto più consapevole dei vantaggi del digitale. Questo significa che già nei primi cinque mesi dell’anno il nostro business è in forte crescita e potenziando ancor di più le sinergie di gruppo, siamo confidenti di raggiungere traguardi di business e di volumi importanti, mantenendo sempre alta l’attenzione verso le esigenze dei clienti, garantendo qualità dei servizi e una crescita sostenibile per il nostro ecosistema.”