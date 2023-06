VTEX nominata “Major Player” nell’IDC MarketScape

VTEX, la piattaforma globale di e-commerce per i principali brand e rivenditori, è stata nominata ad aprile 2023, per la prima volta, tra i “Major Player all’interno del rapporto IDC MarketScape “Worldwide Retail Commerce Platform Software Providers 2023 Vendor Assessment”.

Il rapporto valuta i provider di software che offrono soluzioni per il settore retail. Tra i fornitori analizzati nell’IDC MarketScape di quest’anno VTEX ha messo in luce la propria esperienza nel settore retail, con servizi e modelli di e-commerce multicanale ben consolidati e soluzioni all’avanguardia e coinvolgenti per i consumatori finali, come il Conversational Commerce e il Live Shopping.

“Il settore retail, in continua evoluzione, pone oggi le aziende di fronte a sfide impegnative, date dalle incertezze delle prospettive economiche. In questo scenario, è sempre più difficile scegliere partner realmente in grado di fornire soluzioni capaci di mantenere il giusto equilibrio tra libertà di personalizzazione e un’architettura a minima necessità di manutenzione”, ha dichiarato Mariano Gomide de Faria, nella foto, fondatore e co-CEO di VTEX. “Gli amministratori delegati e i CIO più lungimiranti sono alla ricerca della semplificazione e preferiscono testare piuttosto che costruire. Il time-to-market è l’elemento chiave e realizzarlo in modo sostenibile è ciò che fa la differenza. Siamo incredibilmente entusiasti di essere stati inclusi nel rapporto IDC MarketScape Vendor Assessment di quest’anno, che riconosce questo aspetto fondamentale della nostra attività”.

VTEX supporta oltre 2.600 clienti, tra cui brand come Motorola, Whirlpool e Hearst, con più di 3.400 negozi online attivi in 38 paesi.

“La capacità di VTEX di unificare le esperienze dei rivenditori attraverso i canali e di creare opportunità coinvolgenti per i brand e i clienti ha contribuito al suo riconoscimento di “Major Player” nella valutazione”, afferma Ornella Urso, Research Manager di IDC. “Questa attenzione alla customer experience aiuta VTEX a creare esperienze significative e coinvolgenti per i brand e gli utenti finali.

Secondo IDC MarketScape, “Dal punto di vista della customer experience, VTEX ha esperienza nell’integrazione di esperienze su più canali, tra cui digitale, fisico, social, piattaforme di chat e altro ancora, e sta continuamente potenziando le capacità native per migliorare l’esperienza dei retailer, grazie alle funzionalità marketplace, all’onboarding, alla gestione dei vari seller e alla gestione delle promozioni”.