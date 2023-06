Roma, Fulvio Abbate presenta il suo nuovo romanzo “Lo Stemma”

Giovedì 8 giugno alle ore 18:30 si terrà un evento speciale nella vivace città di Roma. La libreria Panisperna 220, situata nel cuore del rione Monti, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo intitolato “Lo Stemma”. Quest’opera affascinante è stata edita dalla prestigiosa casa editrice La Nave di Teseo e porta la firma di Fulvio Abbate, apprezzato scrittore dal talento adamantino. La serata promette di essere ricca di emozioni e scoperte letterarie, poiché l’attore Stefano Santospago prenderà parte all’evento, leggendo alcuni passaggi significativi tratti dal libro. L’atmosfera si preannuncia intrigante e coinvolgente, creando l’ambiente perfetto per immergersi nell’architettura letteraria de “Lo Stemma”. Ma chi è Fulvio Abbate? Conosciamolo meglio. Ha conseguito la laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1981, presentando una tesi sull’opera di Louis-Ferdinand Céline e l’apocalisse. La sua carriera letteraria ha avuto inizio nel 1990, quando ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “Zero Maggio a Palermo”, è stato acclamato dalla critica come un esempio di stile lirico e visionario. Da allora, Abbate ha prodotto una vasta gamma di opere che spaziano dalla narrativa civile alla saggistica, dal reportage ai pamphlet. Ha esplorato temi come la città di Palermo, la guerra civile spagnola del 1936-1939, la figura di Pier Paolo Pasolini e la città di Roma come luogo di indagine e scavo antropologico. Inoltre, ha affrontato riflessioni filosofiche sulla salvezza e il paradosso della “speranza”, nonché sull’idea di un socialismo libertario che valorizzi l’individualità. Oltre alla sua attività letteraria, Abbate ha svolto numerose esperienze nel campo giornalistico. “Lo Stemma” rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione artistica dello scrittore. Questo romanzo impietoso ci conduce attraverso una Palermo contemporanea, rivelando la mediocrità umana e i desideri inconfessati che animano la società. Con personaggi eccentrici e surreali, Abbate ci trasporta in un viaggio letterario che offre una critica acuta e pungente.