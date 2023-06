Risposta immunitaria anticancro senza effetti collaterali: nuova ricerca potrebbe cambiare il trattamento tumorale

Un team di ricercatori internazionale, guidato dal Baylor College of Medicine negli USA, ha scoperto un regolatore cruciale della risposta immunitaria anticancro che potrebbe cambiare le carte in tavola nella lotta contro il tumore. Lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra che in modelli animali di cancro al seno e alla prostata, l’eliminazione del gene SRC-3, specificamente in un tipo di cellula immunitaria chiamata cellule T regolatorie (Treg), ha innescato una risposta anticancro a vita che ha eradicato il tumore senza gli effetti collaterali tipici osservati con altre terapie. Inoltre, il trasferimento delle Treg prive di SRC-3 a animali con tumori al seno ha anche comportato l’eliminazione a lungo termine del tumore senza effetti collaterali negativi. Questi risultati incoraggiano ulteriori indagini per determinare il valore di questo approccio nel trattamento della malattia umana. “Piu di 30 anni fa, il mio laboratorio ha scoperto una proteina che abbiamo chiamato coattivatore del recettore degli steroidi (SRC) che è necessaria per la regolazione efficace dell’attività genica”, ha detto l’autore corrispondente Dr. Bert W. O’Malley, professore di biologia molecolare e cellulare al Baylor. “Da allora, abbiamo scoperto che una famiglia di SRC (SRC-1, SRC-2 e SRC-3) regola l’attività di una varietà di funzioni cellulari”. Nel corso degli anni, il laboratorio e i colleghi di O’Malley si sono particolarmente interessati a SRC-3 e al suo ruolo nel cancro. SRC-3 non solo è altamente espresso in tutti i tumori umani e svolge un ruolo nella crescita del cancro, ma è anche fortemente espresso nelle Treg che regolano la risposta immunitaria al cancro. Incuriositi dall’abbondanza di SRC-3 nelle Treg e sospettando che potesse svolgere un ruolo nel controllo della progressione del cancro, O’Malley e i suoi colleghi hanno studiato l’effetto dell’eliminazione del gene SRC-3 nelle Treg sulla crescita del cancro al seno. Il team ha generato topi privi del gene SRC-3 solo nelle Tregs (SRC-3 knock-out) e poi ha confrontato la progressione del cancro al seno in questi topi con la progressione nei topi che avevano il gene SRC-3. “Siamo rimasti sorpresi dai risultati”, ha detto O’Malley. “I tumori al seno sono stati sradicati nei knock-out SRC-3. Una successiva iniezione di ulteriori cellule tumorali in questi topi non ha dato origine a nuovi tumori, dimostrando che non era necessario generare ulteriori knock-out SRC-3 per sostenere la resistenza del tumore. È importante sottolineare che anche il trasferimento di queste cellule ad animali portatori di tumori al seno prestabiliti ha portato all’eradicazione del cancro. Abbiamo ottenuto risultati simili con il cancro alla prostata”. Il team ha anche scoperto che le Treg prive di SRC-3 hanno mediato l’eradicazione del tumore di lunga durata modificando efficacemente l’ambiente che circonda il tumore in uno che ne ha favorito l’eliminazione. Utilizzando una varietà di tecniche di laboratorio, O’Malley e i suoi colleghi hanno scoperto che le Treg modificate proliferavano ampiamente e si infiltravano preferenzialmente nei tumori al seno dove rilasciavano composti che generavano una risposta immunitaria antitumorale. Da un lato, i composti hanno facilitato l’ingresso delle cellule immunitarie – cellule T e cellule natural killer – che hanno attaccato direttamente il tumore e, dall’altro, le Treg modificate hanno bloccato altre cellule immunitarie che tentavano di fermare la risposta antitumorale. “Altri trattamenti pubblicati sembrano ridurre il carico tumorale o eliminare il cancro per qualche tempo, ma nella maggior parte dei casi ritorna. Le nostre scoperte nei modelli animali sono le prime a dimostrare che le Treg prive di SRC-3 sradicano i tumori cancerosi consolidati e sembrano conferire una protezione duratura contro le recidive”, ha affermato il primo autore, Sang Jun Han, professore associato di biologia molecolare e cellulare nel Centro di Medicina della Riproduzione a Baylor. È anche membro del Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center di Baylor. “Siamo molto entusiasti dei risultati; complessivamente giustificano il proseguimento delle nostre indagini per tradurre i risultati in una nuova terapia del cancro più efficace e più duratura.