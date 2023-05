Avio, Vega C pronta per il lancio di Kompsat-6: un’impresa spaziale all’avanguardia

Vega C è stato scelto per lanciare il satellite Kompsat-6 (Korean Multi-Purpose Satellite) per l’osservazione della Terra per conto del Korea Aerospace Research Insititute (KARI). Il lancio è programmato per non prima di dicembre 2024 dal Centro Spaziale della Guyana in Guyana Francese. Kompsat-6 è il secondo satellite a tecnologia SAR (radar ad apertura sintetica) sviluppato dal KARI. Rimpiazzerà il suo predecessore, Kompsat-5, sfruttando una capacità superiore di elaborare immagini radar. Kompsat-6 potrà essere utilizzato per applicazioni come la mappatura, GIS, monitoraggio ambientale e dei disastri così come la gestione delle risorse terrestri e degli oceani e la gestione del traffico marittimo. L’Amministratore Delegato di Avio, Giulio Ranzo, nella foto, ha commentato: “Questo contratto dimostra ancora una volta la versatilità del Vega C grazie alla sua capacità di carico utile aumentata sia in termini di volume sia di peso. Ringraziamo il KARI per la fiducia accordata alla nostra azienda e al nostro lanciatore e Arianespace per il lavoro di squadra fatto insieme”.