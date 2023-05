Intesa Sanpaolo e Confartigianato Asti: nuovo accordo di collaborazione per sostenere la crescita delle PMI del territorio

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Confartigianato – Associazione Artigiani della Provincia di Asti hanno siglato un accordo di collaborazione volto a promuovere gli investimenti delle PMI associate e ad accompagnarle nell’attuale contesto e nel rilancio.

Il protocollo sottoscritto da Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, e da Roberto Dellavalle, Presidente di Confartigianato Asti, si inserisce nell’ambito della più ampia e consolidata partnership pluriennale tra il Gruppo bancario e Confartigianato Imprese, ulteriormente rafforzata durante l’emergenza pandemica, e individua una serie di misure e interventi anche non finanziari, coerenti con le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano.

I contenuti dell’accordo e le soluzioni pensate per le imprese associate sono stati illustrati oggi nel corso di un incontro organizzato presso la sede di Confartigianato Asti, nel quale sono stati approfonditi anche lo scenario macroeconomico e le sfide che le imprese artigiane devono affrontare nel proprio business, in una prospettiva in rapida evoluzione.

Attraverso l’iniziativa Crescibusiness, piano da 5 miliardi di euro a livello nazionale che si rivolge in particolare alle micro e piccole imprese del commercio, del turismo e dell’artigianato, Intesa Sanpaolo riserva inoltre interventi per la liquidità, finanziamenti garantiti esoluzioni evolute per i pagamenti digitali. Alle PMI associate la Banca riserva inoltrefino al primo trimestre 2024 la gratuità del canone per le nuove richieste di carte “Credit” aziendali.

Al centro del nuovo protocollo l’accelerazione della transizione sostenibile, attraverso finanziamenti circular economy e S-Loan (Sustainability Loans), linee di finanziamentoa medio-lungo termine che prevedono un innovativo meccanismo di premialità sui tassi in base al raggiungimento di determinati obiettivi in ambito ESG; e il sostegno alla crescita e alla digitalizzazione, grazie ai finanziamenti D-Loan (Digital Loans), anche in questo caso con una riduzione di tasso legata all’impegno dell’azienda a investire sulle soluzioni digitali, e a una rete di partner specializzati che facilitano l’evoluzione delle relazioni con clienti e fornitori (es. piattaforme di e-commerce e pagamenti digitali) e i processi aziendali (es. soluzioni hardware e software per digitalizzare i dati aziendali, polizze e soluzioni per mitigare il cyber-risk).

Nell’arco del PNRR il Gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione 410 miliardi di euro, dei quali 120 per le PMI, con un’ampia gamma di soluzioni di finanziamento che integrano le agevolazioni pubbliche, e strumenti per favorire l’utilizzo dei fondi, tra cui la piattaforma web Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, cui le aziende clienti possono accedere gratuitamente per individuare rapidamente, da un unico punto di accesso, le migliori opportunità relative alle misure e ai bandi del PNRR sulla base del proprio profilo, settore di attività e territorio, raccogliendo le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento e concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici.

Sempre in questo ambito si inserisce il plafond di 76 miliardi di euro a livello nazionale confermato di recente da Intesa Sanpaolo per favorire gli investimenti delle imprese in fonti rinnovabili e accelerare la transizione energetica e sostenibile, anche attraverso iniziativeche incentivano la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) promuovendo sui territori la diffusione di modelli di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile. Anche nell’accordo con Confartigianato Asti sono previste misure per aiutare le imprese del territorio a fronteggiare i maggiori costi legati ai rincari energetici e ridurre la dipendenza energetica, abbinabili alla garanzia SACE Green all’80% che consente di allungare la durata dei finanziamenti fino a 20 anni, con tre anni di preammortamento.

Altre iniziative distintive riguardano infine il sostegno alla nuova imprenditoria e all’imprenditoria femminile; soluzioni di tutela e protezione da un’ampia gamma di rischi sia di impresa che delle persone; valorizzazione del capitale umano attraverso formazione e strumenti di welfare aziendale; noleggio di un’ampia possibilità di beni strumentali di Intesa Sanpaolo Rent Foryou, per le aziende che intendono effettuare investimenti senza impegnare capitale, sostenendo solo il costo del canone.

«Le imprese ci chiedono misure efficaci, in un percorso di crescita e di sviluppo sostenibile – commenta Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo – Insieme a Confartigianato Imprese Asti abbiamo individuato nuove opportunità per le imprese associate, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni su cui si concentra il tessuto imprenditoriale locale. Intesa Sanpaolo intende continuare a dare impulso concreto all’economia locale sia con la liquidità necessaria per superare le difficoltà contingenti, sia finanziando gli investimenti strategici, coerenti con le missioni del PNRR ed essenziali per rimanere competitivi. In Piemonte per favorire l’accesso al credito abbiamo siglato 83 contratti di filiera, coinvolgendo 3.700 fornitori per un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro, e ad oggi abbiamo supportato con quasi 560 milioni di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG e in circular economy, ambiti in cui le aziende di Langhe e Roero stanno dimostrando sensibilità e attenzione. Anche grazie alla piattaforma Incent Now abbiamo accompagnato 355 imprese piemontesi ad aggiudicarsi un bando PNRR. Stiamo inoltre collaborando con i soggetti pubblici per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, vera opportunità per Pmi e famiglie in virtù dei concreti benefici economici, sociali e ambientali che possono scaturirne.»

«Confartigianato Asti da oltre 75 anni rappresenta per la Provincia di Asti un punto di riferimento per le imprese del territorio – dichiara Roberto Dellavalle Presidente di Confartigianato Imprese Asti – la nostra storia negli anni ha garantito e sostenuto il sistema imprenditoriale artigiano da ogni punto di vista, avere il pregio di rappresentare sindacalmente un sistema economico così vitale per il nostro paese, non è solo un onore, ma è un impegno costante e quotidiano di competenze e professionalità svolto da oltre 50 addetti a servizio delle oltre 2000 imprese associate. Le imprese artigiane da alcuni anni stanno attraversando una congiuntura economica onerosa da tutti i punti di vista – continua Dellavalle – e una Associazione di categoria come la nostra deve essere più che mai attenta e aggiornata ben oltre i tradizionali servizi ed attività che sono svolte, ecco perché confidiamo che un importante accordo di collaborazione con Intesa Sanpaolo possa essere un solido investimento per la competitività delle imprese associate e sostenerne la crescita. I contenuti dell’accordo vanno ben oltre i tradizionali servizi che le imprese associate potranno richiedere a Intesa Sanpaolo – conclude Dellavalle – ma accompagneranno le imprese verso la transizione sostenibile, la digitalizzazione, l’efficientamento energetico e lo sviluppo di nuovi mercati, in poche parole “verso il nostro futuro da protagonisti.»