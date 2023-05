GO Internet riduce il debito commerciale del 54% e migliora la Posizione Finanziaria Netta

Il Consiglio di Amministrazione di GO Internet S.p.A., un provider di servizi Internet e operatore di telecomunicazioni, ha approvato il Bilancio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. I Ricavi totali dell’anno 2022 sono stati di € 9,9 milioni, registrando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente (€ 9,2 milioni). Questa crescita è dovuta agli introiti generati dall’acquisizione di XStream, nonché alla crescita organica nel settore aziendale grazie agli sforzi commerciali rinnovati.

Nel 2022, per la prima volta, i ricavi aziendali hanno superato quelli dei consumatori a livello consolidato. Questo risultato è stato ottenuto grazie al Piano 2020 che ha ridefinito il target di mercato dell’azienda, concentrandosi sui servizi alle imprese per sviluppare una base clienti affidabile e redditizia. Di conseguenza, i ricavi provenienti dai clienti aziendali sono aumentati di € 1,5 milioni (+37,5% rispetto al 2021), compensando ampiamente la prevista diminuzione nel settore dei consumatori di € 0,7 milioni (-13,4% rispetto al 2021).

L’EBITDA dell’anno 2022 è stato di € 0,6 milioni, con una crescita di oltre il 400% rispetto al 2021 (€ 0,1 milioni). Questo aumento è stato influenzato sia dall’ottimizzazione generale dei costi, sia dalla focalizzazione sul nuovo target di clientela come descritto in precedenza.

L’EBIT dell’anno 2022 è stato di € -2,6 milioni (€ -4,3 milioni), principalmente a causa di ammortamenti e svalutazioni di asset della capogruppo legati alla progressiva dismissione delle infrastrutture di rete radio in seguito all’implementazione di nuove infrastrutture alternative da parte di OpNet.

Il Risultato d’esercizio è stato di € -2,9 milioni, mostrando un miglioramento rispetto al 2021 (€ -4,3 milioni) come risultato delle ragioni sopra citate.

Dal punto di vista patrimoniale, dopo la cessione delle frequenze a OpNet, è avvenuto un riassetto sostanziale del capitale circolante netto con una riduzione significativa dei debiti commerciali (-54%).

Gli Investimenti ammontano a € 2,4 milioni (€ 2,5 milioni) e sono stati principalmente dedicati all’acquisizione di nuovi clienti e allo sviluppo di prodotti e soluzioni per il mercato aziendale.

Il patrimonio netto è di € 3,8 milioni (€ 6,6 milioni), in diminuzione a causa delle perdite registrate negli anni, principalmente legate al costo delle infrastrutture che non sono ancora state ripagate dai volumi di vendita e dalla relativa marginalità.

La Posizione Finanziaria Netta è migliorata, passando da € 8,9 milioni al 31 dicembre 2021 a € 7,9 milioni. Questo miglioramento è dovuto al costante rimborso dei debiti verso istituti finanziari e società di leasing.

Marco Di Gioacchino, Amministratore Delegato di GO Internet, ha così commentato: “Abbiamo chiuso l’esercizio 2022 in modo più che positivo, come risultanza del lavoro fatto nei tre anni dall’avvio del progetto di riposizionamento del Gruppo, che ha portato ad un cambiamento radicale del modello di business e dei target di clientela. L’esercizio 2022 rappresenta anche un punto di svolta, poiché, il Gruppo GO Internet registra, per la prima volta, volumi di fatturato da clientela business superiori ai volumi consumer. Tale risultato è in larga parte legato alle performance della controllata XStream, oggi traino dello sviluppo di Gruppo. In tale scenario, oltre al contributo fornito dalla controllata al 100% XStream S.r.l., anche la capogruppo GO Internet sta svolgendo un ruolo di rilievo attraverso l’offerta di soluzioni orientate alla clientela small business che prevedono diverse configurazioni in bundle di servizi dati, voce e centralino. Nel complesso l’esercizio 2022 risulta di importanza cruciale per sancire la validità della direzione intrapresa con il Piano 2020 e mostra dei trend in miglioramento su diversi fronti. Per il futuro intendiamo proseguire lungo la linea fino ad oggi tracciata, consolidando la nostra presenza sul territorio, come fatto con la recente apertura della sede romana, e potenziando le nostre infrastrutture di rete per offrire ai clienti, in particolare alla clientela business, servizi ad elevato standard qualitativo”.