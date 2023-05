ACC avvia la produzione di batterie per auto elettriche nella sua nuova gigafactory francese

ACC, una joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha aperto oggi la sua prima gigafactory nel nord della Francia, precisamente a Billy-Berclau/Douvrin. Questo stabilimento, che si estende su una superficie di 60.000 metri quadrati, ospita una linea di produzione iniziale con una capacità di oltre 13 GWh, che si prevede raggiungerà 40 GWh entro il 2030. Inoltre, l’apertura della gigafactory porterà alla creazione di circa 2.000 posti di lavoro diretti entro il 2030.

La realizzazione di questa gigafactory rappresenta il risultato di anni di sforzi volti a creare ACC, con l’obiettivo di diventare un leader europeo nel settore delle batterie per auto elettriche, basandosi su tecnologie sviluppate in Francia. Il fatto che la produzione delle batterie abbia inizio nello stesso sito in cui Stellantis produce ancora motori a combustione interna rappresenta un simbolo significativo. Questo dimostra come l’anticipazione e un dialogo costruttivo con i vari attori interessati, come sindacati, dipendenti, grandi industrie, rappresentanti locali e regionali e lo Stato, possano contribuire a costruire un futuro per i dipendenti in un contesto di cambiamenti significativi nel settore.

La gigafactory di ACC è solo la prima di una serie di progetti pianificati. ACC ha in programma di aprire una seconda fabbrica a Kaiserslautern, in Germania, nel 2025, e una terza a Termoli, in Italia, nel 2026. L’obiettivo complessivo è raggiungere una capacità industriale totale di 120 GWh entro il 2030, il che corrisponde a circa 2,5 milioni di pacchi batteria all’anno. Questo piano richiederà un investimento totale di 7,3 miliardi di euro, di cui una parte consistente è costituita da finanziamenti pubblici forniti dalle autorità francesi, tedesche e italiane.

L’inaugurazione della gigafactory è stata un’occasione importante che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle aziende coinvolte, come i CEO di Mercedes-Benz, Stellantis e TotalEnergies, oltre ai ministri dell’Economia francese e italiano e al responsabile dei Trasporti tedesco.

“Questa inaugurazione è il culmine degli sforzi intrapresi nel corso di diversi anni per creare ACC, con l’obiettivo di farne un leader europeo nel settore delle batterie, basato su una tecnologia sviluppata in Francia. L’avvio della produzione di batterie nello stesso sito in cui Stellantis ha prodotto – e produce ancora – motori a combustione interna è un simbolo forte. Mostra come anticipazione e dialogo costruttivo con i nostri stakeholder – sindacati, dipendenti, grandi industriali, eletti locali e regionali, lo Stato – possono contribuire a costruire un futuro per i nostri dipendenti in un contesto di grandi cambiamenti nel nostro settore. La dinamica dell’ACC consentirà di equipaggiare i veicoli elettrici Stellantis con batterie ad alta tecnologia, al servizio della mobilità pulita, sicuro e alla portata di tutti”, ha commentato Carlos Tavares, nella foto, amministratore delegato di Stellantis.