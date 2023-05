Google annuncia l’apertura di tre centri di database e servizi cloud nel Kuwait

Google annuncia l’apertura di tre centri di database e servizi cloud in diverse località del Kuwait, come riportato dal Kuwait Times. Durante una tavola rotonda tenutasi recentemente, l’azienda ha anche annunciato il lancio di un programma nazionale per formare 3.000 persone nel Paese nel campo del cloud computing. Il programma si concentrerà sulla formazione di 1.000 dipendenti governativi, 1.000 neolaureati e 1.000 donne, fornendo conoscenze in analisi dei dati, apprendimento automatico, intelligenza artificiale e soluzioni di sicurezza nel corso del primo anno. Il ministro di Stato per gli affari municipali e delle comunicazioni, Fahad al-Shula, ha sottolineato l’importanza della trasformazione digitale nel contesto post-pandemico, definendola una realtà inevitabile per il Kuwait. L’obiettivo principale è realizzare la visione del Nuovo Kuwait 2035 per un Kuwait intelligente e all’avanguardia.