Sapiens International e Microsoft Azure OpenAI insieme per rivoluzionare il settore assicurativo con l’intelligenza artificiale generativa

Sapiens International Corporation, nella foto il ceo Roni Al-Dor, società con sede in Israele e importante fornitore globale di soluzioni software per il settore assicurativo, ha annunciato un accordo con Microsoft Azure OpenAI Service. La collaborazione mira a sfruttare la potenza di modelli e strumenti avanzati di intelligenza artificiale generativa (Ai) per rivoluzionare il settore assicurativo. Integrando Microsoft Azure OpenAI e Azure Power Virtual Agents, Sapiens offrirà soluzioni di intelligenza artificiale generativa alle compagnie assicurative, consentendo ai clienti di navigare facilmente in documenti complessi come polizze e termini e condizioni utilizzando modelli di intelligenza artificiale in linguaggio naturale. Sapiens offre una piattaforma assicurativa SaaS basata su cloud che consente agli assicuratori di innovare e passare al digitale, fornendo soluzioni complete per i mercati di proprietà e infortuni, compensazione dei lavoratori e assicurazioni sulla vita, coprendo le funzioni principali e molti altri campi.