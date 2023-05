Continua l’espansione del Gruppo Spindox: apre la prima sede in Campania, con focus su sviluppo software e intelligenza artificiale

Spindox S.p.A., società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, rafforza la propria presenza al Sud. Si inaugura ufficialmente questa mattina, infatti, l’undicesima sede operativa del Gruppo, sita alle porte di Salerno. La localizzazione prescelta è quella di Baronissi, strategica per la vicinanza al Dipartimento di Informatica della locale Università. Già oggi sono in forze a Baronissi 50 dipendenti, ma tale numero è destinato a crescere nel corso dell’anno, poiché Spindox intende concentrare a Salerno una quota significativa delle attività di sviluppo software per clienti di primaria importanza a livello globale. Per l’espansione della nuova sede, che si trova in Via Salvador Allende 43/L, Spindox è alla ricerca di software developer con diversi livelli di esperienza: professionisti che saranno coinvolti sia in progetti di sviluppo, sia in attività di testing, manutenzione applicativa e gestione infrastrutturale. Sempre a Salerno, Spindox ha localizzato uno dei gruppi di lavoro di aHead Research (https://ahead-research.com), la divisione della società che si occupa dello studio di modelli di ottimizzazione matematica, analisi statistica basata su tecniche di machine learning e modelli di simulazione applicati ai processi industriali. Anche in questo caso l’obiettivo è cercare forti sinergie con l’Università e con le altre istituzioni attive nel campo della ricerca industriale nel territorio campano, anche per partecipare congiuntamente a progetti finanziati tramite programmi nazionali ed europei a supporto dell’innovazione tenologica. Con l’apertura di nuove sedi operative nel Mezzogiorno, il Gruppo Spindox vuole offrire ai giovani un modello di lavoro ibrido, che coniuga i vantaggi dell’approccio remote-friendly, ossia di un’organizzazione dei tempi e degli spazi flessibile, con la qualità dell’esperienza in un vero ufficio, nel quale si ha modo di confrontarsi quotidianamente con i colleghi e imparare ogni giorno cose nuove, senza essere costretti a trasferirsi nei grandi centri del Nord. Questa visione ha portato Spindox prima a Cagliari, poi a Palermo e a Bari e ora a Salerno. L’apertura della nuova sede Spindox in Campania rappresenta un nuovo tassello della strategia di crescita del Gruppo al Sud. Giulia Gestri, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox, ha così commentato questa importante tappa: «In tutto il mondo viviamo una fase di ripensamento dei tradizionali modelli organizzativi, quelli sui quali per tanto tempo si è basato il lavoro nel nostro settore. I nuovi modelli non devono essere solo più efficienti, ma anche più vicini ai bisogni delle persone. In questo senso, per noi, è importante avvicinarci ai territori in cui le persone non solo si sono formate, ma conservano anche i loro affetti e le loro radici. Così come è fondamentale l’integrazione, anche geografica, fra impresa e università. In questo senso Salerno ci è parsa la città giusta. Qui ci sono competenze importanti, voglia di fare e qualità della vita. Sono felice che Spindox possa rappresentare per tanti ragazzi e tante ragazze del Sud un’opportunità importante dal punto di vista della crescita professionale, senza che ciò debba comportare un trasferimento nei grandi centri mentropolitani. Crediamo molto nella decentralizzazione dello sviluppo e – se posso esprimermi con una battuta – in un’equa distribuzione dei cervelli.”