Promotica registra un risultato netto positivo

Promotica S.p.A., un’agenzia di loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per incrementare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha reso noti i risultati consolidati del Gruppo e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022.

I ricavi al 31 dicembre 2022 sono stati di € 89,9 milioni, registrando un aumento del 127% rispetto all’anno precedente (€ 39,6 milioni). L’EBITDA adjusted è stato pari a € 6,0 milioni, segnando un aumento del 195% rispetto al periodo precedente (€ 2,0 milioni). L’EBITDA margin adjusted ha raggiunto il 6,7% rispetto al 5,2% dell’anno precedente. L’EBIT al 31 dicembre 2022 è stato di € 4,2 milioni, con un incremento del 179% rispetto all’anno precedente (€ 1,5 milioni). L’EBIT margin è stato del 4,6% rispetto al 3,8% dell’anno precedente.

Il risultato netto al 31 dicembre 2022 è stato positivo per € 3,2 milioni, mostrando un aumento del 126% rispetto all’anno precedente (€ 1,4 milioni). L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 è risultato negativo (debito) per € 18,1 milioni, in aumento rispetto al passivo (debito) di € 12,4 milioni dell’anno precedente.

Questi risultati positivi testimoniano la crescita e il successo di Promotica S.p.A. nel settore della loyalty e delle soluzioni di marketing. L’azienda si impegna a continuare a offrire soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei propri clienti e a mantenere una solida posizione finanziaria nel mercato.

Diego Toscani, nella foto, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 che evidenziano una forte crescita organica grazie da un lato all’acquisizione di clienti di primaria rilevanza nell’ambito della grande distribuzione italiana e dall’altro all’ingresso in nuovi segmenti di mercato e agli ottimi risultati ottenuti dall’integrazione delle realtà acquisite nel biennio 2021-22. Inoltre, Promotica ha realizzato significativi risparmi su vari fronti con benefici attesi sul conto economico grazie alle crescenti sinergie di gruppo. Queste scelte hanno contribuito a ottenere ricavi consolidati più che raddoppiati e, nonostante il rafforzamento repentino del dollaro in un periodo particolarmente delicato per le gare relative alle campagne di fine anno e gli incrementi dei costi energetici e di materie prime, solo in parte trasferibili sulla clientela, anche la marginalità ha evidenziato un netto miglioramento, con l’utile netto di Gruppo anch’esso più che raddoppiato a oltre €3 milioni. Il Gruppo – continua Toscani – ha registrato per altro anche significativi successi di immagine oltre che economici come testimoniano le due campagne nazionali di fine anno gestite con Conad (i Goofi, che hanno consentito anche di donare 2,5 milioni di euro a vari istituti ospedalieri con un significativo impatto sociale) e con Selex (Trudi, campagna di grande successo e forte impatto grazie ad un brand storico di cui Promotica ha l’esclusiva e ad una campagna di comunicazione di grande qualità). La politica di crescita a piccoli passi ha premiato le relazioni con i clienti esistenti e ha consentito l’apertura mirata di nuovi rapporti che verranno ulteriormente consolidati e accelerati nell’anno in corso. In particolare, è stato approcciato il canale utilities con alcuni significativi risultati nell’apertura di rapporti con player di primo piano che non mancheranno di riverberare i loro effetti nel corso del 2023, e sono state raccolte significative soddisfazioni in nuovi mercati, come quelli B2B legati al nuovo ramo Promotica Milano derivato in buona parte dalla acquisizione del ramo ex Giglio, sia a quelli più squisitamente digitali, come quelli con le multiutilities. All’estero nuove attività sono state sviluppate in tutti i paesi dell’Est e del Nord Europa ed è intenzione del management perseguire possibili sviluppi in tutta Europa attraverso partnership, acquisizioni, o con un intervento diretto. Infine, Promotica continuerà nel corso del 2023 ad attuare le proprie politiche legate alla sostenibilità e alle strategie di ESG a cui da sempre la Società è attenta. A testimonianza dell’impegno profuso, per il secondo anno consecutivo verrà approvato il bilancio di Sostenibilità che segna il compimento della prima parte di un percorso di crescita culturale che ha visto coinvolta l’intera struttura aziendale.”