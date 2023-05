PharmaNutra e Fernando Alonso, una partnership per il benessere di muscoli e articolazioni

PharmaNutra S.p.A., un’azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha comunicato di aver concluso un accordo di partnership con il pilota spagnolo Fernando Alonso, una vera e propria leggenda vivente del motorsport, attualmente impegnato nel Campionato Mondiale di Formula 1.

Alonso, 42 anni, è vincitore di due titoli Mondiali di Formula 1 (2005 e 2006), due edizioni della 24 Ore di Le Mans (oltre a un Campionato del Mondo Endurance) e di una 24 Ore di Daytona. Già tre anni fa, Alonso aveva collaborato con PharmaNutra in occasione della sua partecipazione alla Dakar 2020. Ora, sarà il testimonial del brand Cetilar®, una linea di prodotti dedicati al benessere di muscoli e articolazioni a base di Esteri Cetilati (CFA), un brevetto esclusivo di PharmaNutra, disponibile in diverse versioni come Crema, Patch, Tape e Oro.

Ma non solo: da marzo scorso, Cetilar® si è ampliato diventando anche Nutrition, una nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento delle performance degli atleti agonisti. Questa innovativa linea è frutto di anni di studi nel campo della nutrizione condotti da PharmaNutra, fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, grazie alle loro tecnologie e brevetti.

Roberto Lacorte, nella foto, Vicepresidente di PharmaNutra Spa, dichiara: “È un vero piacere tornare ad essere coinvolti con Fernando dopo la prima, felice esperienza in occasione della Dakar del 2020. Questa volta sarà una partnership diversa, molto concreta, poiché contribuiremo al miglioramento della sua performance con i nuovi prodotti della linea Nutrition e lo stesso Alonso sarà molto importante per fornirci dei feedback diretti sulla linea. Con Cetilar® siamo già al fianco di eccellenze di livello mondiale e questo accordo non fa che aumentare la nostra presenza nello sport ai massimi livelli, considerata la caratura sportiva e umana di Fernando Alonso”.

Fernando Alonso dichiara: “Sono molto felice di tornare a collaborare con Cetilar® dopo la positiva esperienza del Dakar. Credo personalmente nella nostra unione, che trovo abbia molto senso in quanto utilizzo quotidianamente i loro prodotti nelle mie giornate di preparazione e anche nei weekend di gara. Il fatto che li ritenga validi quindi è scontato e ora poter lavorare in prima persona nello sviluppo dei nuovi sarà molto interessante”.