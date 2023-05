Terilli, l’eccellenza professionale al servizio della Conf.E.L.P. per il settore Università, Ricerca Scientifica, Coni, Sport e Salute

Da ben tre anni è stato conferito il prestigioso e riconosciuto incarico dirigenziale al dottor Alberto Terilli, nella foto, grazie all’atto firmato dal Segretario Generale della Conf.E.L.P., Salvatore Orlando. Il dottor Terilli, originario di Esperia e con una vasta esperienza nelle relazioni internazionali, ricerca scientifica e organizzazione dello sport, ha dedicato ben 24 anni della sua carriera a Marostica, in provincia di Vicenza, nel Nord-Est italiano. Da tre anni sta mettendo a disposizione della Conf.E.L.P. tutte le sue competenze, ricevendo la totale e incondizionata fiducia da parte della Confederazione.

“Dopo ampio dibattito”, così spiegò all’epoca il segretario generale Salvatore Orlando, “tenuto conto della esigenza di dotare la nostra Confederazione di una competente figura con esperienza di rappresentanza nel compatto è stata decisa la nomina del dottor Terilli, quale responsabile nazionale della confederazione dei settori Università Ricerca Scientifica Coni Sport e Salute la segreteria nazionale. Con piacere e soddisfazione esprimo l’augurio di buon lavoro al dottor Terilli. Sarà nostra cura, comunicare a tutti gli enti territoriali, la nomina al fine di permettere al meglio lo svolgimento delle sue funzioni”.

Il dottor Terilli ha mostrato grande dedizione per questo incarico, essendo un uomo d’azione e di cultura positiva. Originario della Terra di San Benedetto, nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha raccolto meritati successi professionali e accademici. Con una solida famiglia nella provincia di Vicenza e una moglie che lavora nel settore del Benessere.

“Ringrazio la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati per avermi scelto come loro rappresentante nazionale per il settore che mi sta più a cuore: Università, Ricerca Scientifica, Coni, Sport e Salute”, dichiarò il dottor Terilli, nel suo messaggio d’insediamento. “Al centro della mia attività confederata ci saranno le famiglie, con un forte impegno per l’internazionalizzazione al fine di mettere in evidenza le peculiarità e i diritti di ciascun individuo. Il mio lavoro sarà basato sul concetto di squadra, avvalendomi di professionisti che sapranno apportare un valore aggiunto alle attività della Confederazione.” Terilli si è rivelato un uomo di parola e nel suo cammino ha sempre messo al centro le famiglie.