Genova, a giugno sarà tempo di “The Ocean Race”

Nove giornate di eventi, tra sport e mare, con tanti appuntamenti collaterali legati alla musica, all’arte, all’intrattenimento. A un mese esatto dall’inizio del grand finale di The Ocean Race, è stato presentato il calendario di appuntamenti che animeranno Genova dal 24 giugno al 2 luglio, in occasione della tappa finale della celebre regata internazionale.

Alla Fiera sarà allestito l’Ocean Live Park, nell’area contigua al cantiere del Waterfront di Levante. Uno spazio che sarà accessibile ai cittadini dalle 10 alle 20, per ammirare le imbarcazioni in gara e quelle ‘legends’, ma anche per accogliere attività sportive legate alla vela e ad altre discipline, tra cui tennis, padel, calcio, scherma, hockey, golf, bocce, biliardo e subbuteo.

Ci sarà spazio anche per lo sport inclusivo e gli e-sports. Occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale, con Genova che ospiterà l’Ocean Summit, un evento che riunirà alcuni tra i massimi esperti ambientali al mondo per la firma di un decalogo con la Carta dei diritti degli oceani, che sarà poi presentata all’Onu.