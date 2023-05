Pasquarelli Auto, tutto pronto per il debutto in Borsa

La società abruzzese Pasquarelli Auto (nella foto, il presidente e a. d. Giancarlo Pasquarelli) si appresta a debuttare sulla Borsa di Milano, Piazza Affari, con una capitalizzazione di circa 34,8 milioni di euro. Dopo una campagna di raccolta fondi che ha portato a un totale di oltre 5,2 milioni di euro, il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 1,4 euro, corrispondente al limite inferiore della fascia di prezzo prevista in precedenza (tra 1,4 e 1,9 euro per azione). Il flottante, ossia la percentuale di azioni disponibili per il mercato, si attesta al 14,96%. Queste informazioni sono state rese note nell’aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.

L’intero processo di quotazione su Euronext Growth Milan è seguito da Integrae SIM, che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialist. Tale società si occupa di fornire consulenza e assistenza nel processo di quotazione e offre competenze specialistiche nel mercato di riferimento.

Il debutto in Borsa rappresenta un importante passo per Pasquarelli Auto, consentendo alla società di accedere ai mercati finanziari e di espandere le proprie opportunità di crescita. La capitalizzazione ottenuta fornirà ulteriori risorse per sostenere gli investimenti e consolidare la posizione dell’azienda nel settore automobilistico.

L’attenzione del mercato sarà ora focalizzata sull’andamento delle azioni di Pasquarelli Auto e sulla risposta degli investitori. Il debutto in Borsa rappresenta un momento cruciale per la società, che dovrà dimostrare il proprio valore e la capacità di generare valore per gli azionisti nel lungo periodo.

Si aprono nuove prospettive per Pasquarelli Auto, che si prepara a intraprendere un percorso di crescita e sviluppo sul mercato finanziario, grazie alla sua quotazione su Euronext Growth Milan.