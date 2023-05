Regione Sardegna, iniziati gli incontri per favorire l’occupazione

L’Assessorato regionale del Lavoro ha organizzato una serie di incontri informativi in diverse località della Sardegna per presentare le misure che saranno adottate per promuovere l’occupazione. Il primo evento si è tenuto oggi presso il Consorzio Industriale di Tortolì, nell’Ogliastra. Quest’iniziativa itinerante, intitolata “Il lavoro nei territori sardi”, mira a informare sulle opportunità offerte dal Programma Gol, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nonché dalle politiche attive del lavoro del Fondo Sociale Europeo per l’occupabilità, l’inclusione e la coesione sociale. Saranno presentate anche le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese e il supporto al lavoro autonomo tramite il microcredito, oltre alla formazione professionale finalizzata all’inserimento nel mercato del lavoro mediante i bonus occupazionali.

“L’obiettivo è dare voce ai territori”, ha spiegato Ada Lai, nella foto, Assessora regionale del Lavoro, “per creare reti e sinergie che favoriscano lo sviluppo. Abbiamo scelto di iniziare dall’Ogliastra perché questa zona può diventare il simbolo della rinascita delle aree interne della Sardegna. Disponiamo di consistenti risorse che abbiamo già programmato, la maggior parte delle quali sono state già approvate, e vogliamo utilizzarle tutte per promuovere il lavoro, che è una fonte di benessere per tutte le persone. Siamo qui per informare sulle politiche adottate dalla Regione per l’occupazione, ma anche per ascoltare le necessità, che sono fondamentali per progettare insieme i programmi futuri, come richiesto dall’Unione Europea per l’utilizzo dei fondi comunitari”.

Gli incontri rappresenteranno un’opportunità di scambio e confronto per approfondire le prospettive di sviluppo, le potenzialità e le criticità dei vari territori, coinvolgendo i sindaci, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e degli interessi locali, nonché le organizzazioni datoriali, sindacali e di categoria, e le comunità.