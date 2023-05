Sardegna, sono 203 le startup iscritte nel Registro delle imprese

Sono 203 le startup della Sardegna nel Registro delle imprese: quasi la metà (46%) opera nel campo della produzione di software, il 12,8% nel settore di ricerca e sviluppo, il 9,3% nei servizi di informazione e circa il 3% nel comparto agricolo. In paricolare, la percentuale di addetti nel comparto IT è pari all’1,8%, più alta rispetto alla media italiana (0,9%), secondo dati diffusi a Cagliari, in occasione dell’evento SIOS23 Sardinia, prima tappa del viaggio di StartupItalia tra le principali città italiane per raccontare l’innovazione, l’impatto delle nuove tecnologie e l’evoluzione della filiera italiana dell’imprenditoria. Relicta (nella categoria Green&Social Impact) è stata premiata come startup sarda dell’anno, tra le 36 selezionate per una call organizzata in collaborazione con Innois, la piattaforma della Fondazione di Sardegna nata per promuovere il territorio come hub dell’innovazione. Sul podio anche 181 Travel (Turismo) e Cube Controls (Gaming), secondo quanto decretato da una giuria composta da 26 esperti del settore, dopo i ‘pitch’ di presentazione delle migliori 10 realtà innovative, selezionate tra le 48 candidate provenienti da tutta la Regione. Relicta è una startup fondata da cinque ragazzi che hanno ideato una bioplastica realizzata dagli scarti dell’industria ittica che servirà per produrre soluzioni di packaging sostenibile. Secondo posto per 181 Travel, startup attiva nel settore del Turismo che offre esperienze, escursioni e tour grazie alla collaborazione con strutture ricettive e tour operator e che ha recentemente raccolto 3,5 milioni di euro di finanziamento. Sul podio anche Cube Controls, realtà innovativa che progetta e produce periferiche di gioco che replicano i volanti di vetture sportive come Formula 1 o GT car. A SIOS23 Sardinia, all’ex Manifattura tabacchi, hanno partecipato oltre 900 persone e alle tre ore di diretta con 23 speaker si sono collegati in streaming 1.800 spettatori.

Durante l’evento è stato lanciato ufficialmente il contest Community Award per votare la startup pre-seed, seed e early stage più apprezzata dal pubblico (acceleratori, incubatori, investitori, ma anche semplici appassionati di innovazione). L’iniziativa proseguirà nelle prossime tappe di SIOS e raccoglierà le 20 realtà più menzionate che concorreranno per aggiudicarsi il Community Award durante l’ultima tappa di SIOS23, a dicembre a Milano. Il prossimo appuntamento con StartupItalia Open Summit sarà a Roma in occasione di SIOS23 Summer.