Dati, creatività, tecnologia e umanità al centro dell’offerta di dentsu in Italia grazie alla interoperabilità tra le practice media, Merkle e Dentsu Creative

La presenza di Merkle Italia a Netcomm Forum 2023 come Platinum Sponsor segna un momento importante per dentsu e sottolinea il ruolo chiave che la CXM agency del gruppo ricopre per l’offerta di trasformazione tecnologica alle imprese. Merkle si colloca in uno scenario di gruppo dove tutte le sigle dentsu offrono soluzioni interconnesse e interoperabili con elevati livelli di customizzazione per garantire rilevanza, velocità e concretezza di risultati.

Per Mariano Di Benedetto, CEO Southern Europe, MENA, Turkey di dentsu: “In dentsu innovazione e capacità di integrare le diverse service line – Media, Creative e Customer Experience – hanno influenzato significativamente la nostra crescita. Oggi siamo guidati dall’ambizione di accelerare i processi trasformativi digitali e tecnologici per creare esperienze e soluzioni in linea con le attuali tendenze di mercato, i cambiamenti comportamentali e la sostenibilità dei business dei nostri partner. Questo il pensiero alla base del lancio di Merkle Italia, che dopo l’ingresso di Giulio Zeuli come Managing Director vedrà un forte piano di espansione, con un centinaio di nuovi ingressi che andranno a rinforzare lo storico gruppo che ha caratterizzato il mercato italiano in materia di Data”.

Leonardo Casini, Chief Digital Officer di dentsu, prosegue: “Da sempre abbiamo un approccio di partnership con i nostri clienti che si fonda sul generare un impatto sul loro business e condividerne la responsabilità: tutte le nostre attività, digitali e non, sono calibrate per avere un effetto misurabile sulla crescita. Oggi siamo ancora più pronti a sostenere quest’approccio e supportare la transformation agenda dei nostri clienti, grazie a soluzioni basate su dati e tecnologie, combinate con il pensiero creativo e ovviamente con la nostra forte competenza di digital media, da sempre elemento per noi distintivo”.

Massimiliano Chiesa, Senior Vice President di Dentsu Creative, spiega il ruolo dell’area creativa del gruppo, con l’esempio delle competenze in ambito Commerce:“Insieme a Merkle e alle agenzie media di dentsu, siamo in grado di curare un progetto end-to-end: concept, UX/UI, architettura, content e implementazione.Un e-commerce contemporaneo deve contribuire al brand building (al pari di uno store fisico), sapere emozionare e stimolare il desiderio di acquisto in tutti quegli utenti che si trovano ancora in una fase esplorativa. Questo nostro know-how in concept e design consente di uscire dalla logica attuale per cui i siti di Commerce sono tutti molto simili. E poi si unisce alle capability di tutti i nostri colleghi del gruppo in ambito SEO e performance marketing, per garantire la demand capture e quelle in ambito Analytics e CRO, per fare in modo che il traffico catturato converta. Tutte competenze che operano in modo sinergico, per garantire un risultato finale in cui dato, creatività e tecnologia si fondano al meglio”.