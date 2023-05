Poste Italiane, emesso un francobollo commemorativo di Papa Benedetto XVI

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che oggi 16 maggio 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Papa Benedetto XVI, relativo al valore della tariffa B zona 1-50g pari a 3,05€.

Tiratura: cinquecentomilaventiquattro esemplari.

Foglio da ventotto esemplari



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..



La vignetta riproduce un ritratto di Papa Benedetto XVI, eletto al Soglio Pontificio il 19 aprile 2005, il cui pontificato si concluse il 28 febbraio 2013.



Completano il francobollo la legenda “PAPA BENEDETTO XVI” le date “2005 – 2013”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1-50g”.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.



Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.