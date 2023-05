Al via la terza edizione di SME EnterPRIZE: Generali alla ricerca delle PMI europee più sostenibili

È in corso SME EnterPRIZE, la principale iniziativa di Generali per la promozione di una cultura della sostenibilità tra le PMI europee. Generali è alla ricerca delle piccole e medie imprese più sostenibili in Europa, per trovare le migliori pratiche in grado di ispirare altri imprenditori e aiutare la società ad affrontare le sfide ambientali e sociali. Giunta quest’anno alla sua terza edizione, l’iniziativa coinvolgerà le PMI di dieci paesi dell’Unione europea: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria. In ciascun paese, Generali lavorerà attraverso la sua rete di distribuzione, i partner locali e le associazioni che fanno parte di European Entrepreneurs CEA-PME in tutti i Paesi dell’UE coinvolti per selezionare i ‘Sustainability Heroes’ locali che in autunno, in occasione dell’evento a Bruxelles, riceveranno un riconoscimento speciale. I ‘Sustainability Heroes’ sono imprenditori che hanno implementato iniziative di sostenibilità di particolare rilievo nelle loro attività di business delle notevoli iniziative sostenibili e che possono diventare fonte di ispirazione per i loro colleghi imprenditori. L’iniziativa dà visibilità alle migliori pratiche messe in atto in due categorie: Environment e Social. Per maggiori informazioni su come partecipare, le PMI possono visitare il sito https://it.smeenterprize.com/che-cose-sme-enterprize/. In collaborazione con SDA Bocconi – School of Management, saranno realizzati anche un Libro Bianco dedicato e un progetto di ricerca per comprendere meglio le sfide e le opportunità che le PMI europee devono affrontare nel loro percorso di sostenibilità. Generali ha inoltre stipulato una collaborazione con European Entrepreneurs CEA-PME che, attraverso la piattaforma per progetti di ricerca e sviluppo GreenerSME, si pone l’obiettivo di rendere le PMI europee ancora più sostenibili, competitive e innovative. Generali crede fortemente che le PMI europee siano essenziali per realizzare l’ambizione dell’UE di costruire un’economia più verde ed inclusiva. Negli ultimi due anni, SME EnterPRIZE ha raggiunto più di 13.000 PMI nella sua ricerca di ‘Sustainability Heroes’ e, in occasione di questa edizione, verranno intervistate più di 2.000 PMI per il progetto di ricerca del Libro Bianco. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, nella foto, ha affermato: “Abbiamo lanciato SME EnterPRIZE con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità tra le PMI, sostenendole nel loro percorso e dando al contempo visibilità alle storie più brillanti e di successo. L’iniziativa è parte del nostro impegno a far sì che Generali sia il Partner di Vita delle piccole e medie imprese in Europa. Nelle due precedenti edizioni abbiamo osservato oltre 13.000 PMI attraverso le nostre reti di distribuzione e abbiamo analizzato il modo in cui le istituzioni, attraverso le loro scelte politiche, possono contribuire ad accelerare la transizione sostenibile: tema che sarà al centro della ricerca e del Libro Bianco di SDA Bocconi. Il nostro impegno nei confronti delle PMI è più solido e significativo che mai, perché il futuro sostenibile dell’Europa dipenderà dal loro successo”. “Se ci chiedessero come convincere le PMI a intraprendere un percorso di transizione sostenibile, un ottimo punto di partenza sarebbe il ‘business case’ dei fattori ESG”, ha commentato Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability di SDA Bocconi School of Management, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Coordinatore Scientifico del progetto di ricerca per il Libro Bianco di SME EnterPRIZE. “La nostra ricerca conferma il legame positivo tra l’impegno sociale e ambientale orientato alla sostenibilità e una serie di vantaggi in termini di performance aziendale. In altre parole, le PMI che hanno investito tempestivamente nella sostenibilità – energie pulite e rinnovabili, efficienza energetica, risparmio, riuso o riciclo dei materiali – sono oggi più attrezzate di altre nell’affrontare le complessità che stiamo vivendo, nel cogliere nuove opportunità competitive e di mercato e nel gestire più efficacemente i rischi”. Stefan Moritz, Segretario Generale di European Entrepreneurs CEA-PME, ha sottolineato che “contrastare il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile è una priorità per la maggior parte delle PMI e delle Mid-Cap, e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Nel loro percorso verso la Green Economy, queste imprese hanno bisogno di essere sostenute, assistite, incoraggiate e non sovraccaricate di oneri burocratici o economici che rendono sempre più difficile affrontare le sfide che ci attendono. SME EnterPRIZE è un ottimo esempio positivo di come possiamo incoraggiare un maggior numero di aziende a seguire il modello offerto da altri imprenditori. La nostra confederazione europea è orgogliosa di essere partner di Generali in questa iniziativa”.